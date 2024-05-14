В Новочебоксарске РФ загорелся химический завод — видео

В городе Новочебоксарская РФ произошел пожар на заводе "Химпром". Он задействован в производстве материалов для вооруженных сил окупантов.

Что известно о пожаре в Новочебоксарске России

По данным пресс-службы завода, пожар якобы произошел "во время огневых работ по ремонту кабельной эстакады".

Пока известно, что возгорания потушили, пострадавших нет, угрозы выброса вредных веществ якобы также нет.

На территории промышленной площадки и санитарно-защитной зоны предприятия отобраны пробы воздуха, превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) оксида углерода, оксида и диоксида азота не зафиксированы, отбор и анализ проб будут продолжаться, — утверждают росСМИ. Поделиться

В советское время этот завод был одним из главных производителей химического оружия. Сейчас он продолжает создание ряда химических компонентов, необходимых для ВС РФ, в частности материала для бронежилетов и касок.

В России вспыхнула нефтебаза после атаки дронов 9 мая

Российские телеграмм-каналы начали активно распространять информацию о том, что ВСУ предприняли попытку атаки нефтебазы в селе Юровка под Анапой с помощью БпЛА.

Местные власти, в частности оперштаб Краснодарского края, официально подтвердили факт удара беспилотников по нефтебазе в Юровке.

Впоследствии стало известно, что в Юровке Краснодарского края горела не одна нефтебаза, а две.

Они находятся примерно в 2 км друг от друга. Один БПЛА атаковал нефтебазу ООО «ЛУКойл», в результате один резервуар был поврежден, но пожар не случился.

Еще 7 БПЛА атаковали нефтебазу ООО «Темп» — там хранят мазут. 3 цистерны сгорели в результате атаки.

Также 9 мая дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Салават (Башкирия) — это более 1 300 километров от линии фронта.