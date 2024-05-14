В Новочебоксарске РФ загорелся химический завод — видео

В городе Новочебоксарская РФ произошел пожар на заводе "Химпром". Он задействован в производстве материалов для вооруженных сил окупантов.
Что известно о пожаре в Новочебоксарске России
По данным пресс-службы завода, пожар якобы произошел "во время огневых работ по ремонту кабельной эстакады".
Пока известно, что возгорания потушили, пострадавших нет, угрозы выброса вредных веществ якобы также нет.
В советское время этот завод был одним из главных производителей химического оружия. Сейчас он продолжает создание ряда химических компонентов, необходимых для ВС РФ, в частности материала для бронежилетов и касок.
В России вспыхнула нефтебаза после атаки дронов 9 мая
Российские телеграмм-каналы начали активно распространять информацию о том, что ВСУ предприняли попытку атаки нефтебазы в селе Юровка под Анапой с помощью БпЛА.
Местные власти, в частности оперштаб Краснодарского края, официально подтвердили факт удара беспилотников по нефтебазе в Юровке.
Впоследствии стало известно, что в Юровке Краснодарского края горела не одна нефтебаза, а две.
Они находятся примерно в 2 км друг от друга. Один БПЛА атаковал нефтебазу ООО «ЛУКойл», в результате один резервуар был поврежден, но пожар не случился.
Еще 7 БПЛА атаковали нефтебазу ООО «Темп» — там хранят мазут. 3 цистерны сгорели в результате атаки.
Также 9 мая дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Салават (Башкирия) — это более 1 300 километров от линии фронта.
Как сообщили источники, эти операции принадлежат СБУ.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-