У Новочебоксарську РФ спалахнув хімічний завод — відео

У місті Новочебоксарськ РФ сталася пожежа на заводі “Хімпром”. Він задіяний у виробництві матеріалів для збройних сил окупантів.

Що відомо про пожежу в Новочебоксарську Росії

За даними прес-служби заводу, пожежа нібито сталася “під час вогневих робіт із ремонту кабельної естакади”.

Наразі відомо, що загоряння загасили, постраждалих немає, загрози викиду шкідливих речовин нібито також немає.

На території промислового майданчика та санітарно-захисної зони підприємства відібрано проби повітря, перевищень гранично допустимої концентрації (ГДК) оксиду вуглецю, оксиду та діоксиду азоту не зафіксовано, відбір та аналіз проб триватимуть, — стверджують росЗМІ. Поширити

За радянських часів цей завод був одним із головних виробників хімічної зброї. Зараз він продовжує створення низки хімічних компонентів, необхідних для ЗС РФ, зокрема — матеріалу для бронежилетів та касок.

У Росії спалахнула нафтобаза після атаки дронів 9 травня

Російські телеграм-канали почали активно поширювати інформацію про те, що нібито ЗСУ здійснили спробу атаки нафтобази в селі Юрівка під Анапою за допомогою БпЛА.

Місцева влада, зокрема оперштаб Краснодарського краю, офіційно підтвердила факт удару безпілотників по нафтобазі в Юрівці.

Згодом стало відомо, що в Юровкі Краснодарського краю горіла не одна нафтобаза, а дві.

Вони знаходяться приблизно в 2 км одна від одної. Один БПЛА атакував нафтобазу ООО «Лукойл», в результаті один резервуар був пошкоджений, але пожежа не сталась.

Ще 7 БПЛА атакували нафтобазу ООО «Темп» — там зберігають мазут. 3 цистерни згоріло внаслідок атаки.

Також 9 травня дрони атакували нафтопереробний завод у місті Салават (Башкирія) — це понад 1 300 кілометрів від лінії фронту.