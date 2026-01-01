В новогоднюю ночь Россия нанесла удары по 7 областям Украины — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ситуации, когда российские удары не прекращаются даже в новогодние праздники, поставки ПВО не могут задерживаться.
Главные тезисы
- Россия провела целенаправленные удары по 7 областям Украины в новогоднюю ночь.
- Президент Зеленский подчеркнул необходимость поставки ПВО без задержек.
- Цели российской атаки были направлены на энергетические структуры Украины.
В Новый год Россия целенаправленно несет войну.
Об этом глава государства сообщил в своем обращении.
Зеленский выразил надежду, что "все, о чем в конце декабря договорились с Америкой для нашей защиты, поступит вовремя".
Комментируя воздушную атаку в новогоднюю ночь, Президент отметил:
По словам Зеленского, целями атаки была энергетика. Сейчас везде, где это необходимо, работают спасатели и энергетики.
