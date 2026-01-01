В новогоднюю ночь Россия нанесла удары по 7 областям Украины — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ситуации, когда российские удары не прекращаются даже в новогодние праздники, поставки ПВО не могут задерживаться.

В Новый год Россия целенаправленно несет войну.

Об этом глава государства сообщил в своем обращении.

Убийства нужно остановить — пауз в защите жизни быть не может. Если удары не прекращаются даже в новогодние праздники, то поставки ПВО не могут задерживаться. Номенклатура дефицитного оборудования у союзников есть. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский выразил надежду, что "все, о чем в конце декабря договорились с Америкой для нашей защиты, поступит вовремя".

Комментируя воздушную атаку в новогоднюю ночь, Президент отметил:

В новый год Россия целенаправленно несет войну: более 200 ударных дронов запустили против Украины в эту ночь. Большинство удалось сбить, и я благодарю всех наших воинов, которые отражали эту атаку. Били по Волынской, Ровенской, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской областям. Цели — наша энергетика. Поделиться

По словам Зеленского, целями атаки была энергетика. Сейчас везде, где это необходимо, работают спасатели и энергетики.