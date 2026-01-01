У новорічну ніч Росія завдала ударів по 7 областях України — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в ситуації, коли російські удари не припиняються навіть на новорічні свята, постачання ППО не можуть затримуватись.

У Новий рік Росія цілеспрямовано несе війну — Зеленський

Про це глава держави повідомив у своєму зверненні.

Вбивства треба зупинити — пауз у захисті життя не може бути. Якщо удари не припиняються навіть на новорічні свята, то постачання ППО не можуть затримуватись. Номенклатура дефіцитного обладнання в союзників є. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський висловив сподівання, що «все, про що наприкінці грудня домовилися з Америкою для нашого захисту, надійде вчасно».

Коментуючи повітряну атаку в новорічну ніч, Президент зазначив:

У новий рік Росія цілеспрямовано несе війну: понад 200 ударних дронів запустили проти України цієї ночі. Більшість вдалося збити, і я дякую всім нашим воїнам, які відбивали цю атаку. Били по Волинській, Рівненській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях. Цілі — наша енергетика. Поширити

За словами Зеленського, цілями атаки була енергетика. Зараз усюди, де це необхідно, працюють рятувальники та енергетики.