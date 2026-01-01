У новорічну ніч Росія завдала ударів по 7 областях України — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в ситуації, коли російські удари не припиняються навіть на новорічні свята, постачання ППО не можуть затримуватись.
Головні тези:
- Росія здійснила цілеспрямовані удари по 7 областях України у новорічну ніч.
- Президент Зеленський наголосив на необхідності постачання протиповітряної оборони без затримок.
- Напади спрямовані на структури енергетики України, що свідчить про стратегічні цілі Росії.
У Новий рік Росія цілеспрямовано несе війну — Зеленський
Про це глава держави повідомив у своєму зверненні.
Зеленський висловив сподівання, що «все, про що наприкінці грудня домовилися з Америкою для нашого захисту, надійде вчасно».
Коментуючи повітряну атаку в новорічну ніч, Президент зазначив:
За словами Зеленського, цілями атаки була енергетика. Зараз усюди, де це необхідно, працюють рятувальники та енергетики.
