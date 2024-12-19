В Новосибирске движение сопротивления режиму Путина сжег топливозаправщики

Движение сопротивления против путинского режима совершило поджог, уничтожив несколько топливозаправщиков на территории воинской части в Новосибирске.

В Новосибирске противники путинского режима устроили диверсию

На территории воинской части в городе Новосибирск государства-агрессора России движение сопротивления путем поджога уничтожило несколько топливозаправщиков, сообщили в ГУР. Поделиться

Детали инцидента пока не разглашаются.

Силы обороны Украины атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области

В ночь на 19 декабря Силы обороны Украины нанесли удар по "Новошахтинскому заводу нефтепродуктов" в Ростовской области. Он является единственным НПЗ в регионе и обеспечивает горючую армию РФ.

Ночью силами и средствами Военно-Морских Сил ВСУ и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесено поражение по инфраструктуре и производственным мощностям АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов" в Ростовской области РФ, — сообщили в Генштабе. Поделиться

Отмечается, что этот завод является единственным нефтеперерабатывающим объектом в регионе, который обеспечивает топливом вооруженные силы России. Его мощности позволяют перерабатывать до 7,5 млн. тонн нефти в год. Основная продукция завода — мазут, печное, судебное и дизельное топливо, а также прямогонный бензин.

На объекте зафиксирован пожар, в частности, на установке каталитического крекинга ЭЛОУ-АВТ-2.5. Детали относительно масштабов поражения уточняются.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины, — говорится в сообщении. Поделиться

Как сообщил глава ЦПИ Андрей Коваленко, пораженный ночью нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в российском Новошахтинске играет важную роль для оборонной промышленности.