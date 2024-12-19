Движение сопротивления против путинского режима совершило поджог, уничтожив несколько топливозаправщиков на территории воинской части в Новосибирске.
Главные тезисы
- Движение сопротивления в России совершило поджог топливозаправщиков на территории воинской части в Новосибирске, выражая протест против путинского режима.
- Силы обороны Украины атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области, обеспечивающий топливо для российской армии, с целью ослабления военно-экономического потенциала России.
- Поджог топливозаправщиков в Новосибирске и атака на НПЗ в Ростовской области имеют стратегическое значение для ослабления российской армии и обеспечения безопасности Украины.
- Нефтепромышленные объекты, такие как НПЗ в Ростовской области, играют важную роль в обеспечении топливом вооруженных сил России, делая их целью для действий сопротивления.
- Действия сопротивления и сил обороны направлены на заставление России прекратить военную агрессию против Украины и ослабление ее военного потенциала.
В Новосибирске противники путинского режима устроили диверсию
Детали инцидента пока не разглашаются.
Силы обороны Украины атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области
В ночь на 19 декабря Силы обороны Украины нанесли удар по "Новошахтинскому заводу нефтепродуктов" в Ростовской области. Он является единственным НПЗ в регионе и обеспечивает горючую армию РФ.
Отмечается, что этот завод является единственным нефтеперерабатывающим объектом в регионе, который обеспечивает топливом вооруженные силы России. Его мощности позволяют перерабатывать до 7,5 млн. тонн нефти в год. Основная продукция завода — мазут, печное, судебное и дизельное топливо, а также прямогонный бензин.
На объекте зафиксирован пожар, в частности, на установке каталитического крекинга ЭЛОУ-АВТ-2.5. Детали относительно масштабов поражения уточняются.
Как сообщил глава ЦПИ Андрей Коваленко, пораженный ночью нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в российском Новошахтинске играет важную роль для оборонной промышленности.
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