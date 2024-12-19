У Новосибірську рух опору режиму Путіна спалив паливозаправники

Рух опору проти путінського режиму здійснив підпал, знищивши кілька паливозаправників на території військової частини у Новосибірську.
Головні тези:
- Рух опору в Новосибірську здійснив акцію підпалу, знищивши кілька паливозаправників на території військової частини.
- Сили оборони України атакували Новошахтинський НПЗ у Ростовській області, що є єдиним нафтопереробним заводом в регіоні та постачає пальне для російської армії.
- Дії опору та Сил оборони направлені на підірвання воєнно-економічного потенціалу окупантів та змусити Росію припинити військову агресію проти України.
- Підпал паливозаправників у Новосибірську та атака на НПЗ у Ростовській області мають стратегічне значення для ослаблення здатності російської армії.
- Ураження нафтопромислових об'єктів важливо для підорвання російського військового потенціалу та забезпечення безпеки України.
У Новосибірську противники путінського режиму влаштували диверсію
Деталі інциденту наразі не розголошуються.
Сили оборони України атакували Новошахтинський НПЗ у Ростовській області
У ніч на 19 грудня Сили оборони України завдали удару по "Новошахтинському заводу нафтопродуктів" у Ростовській області. Він є єдиним НПЗ у регіоні та забезпечує пальним армію РФ.
Зазначається, що цей завод — єдиний нафтопереробний об’єкт у регіоні, що забезпечує паливом збройні сили Росії. Його потужності дозволяють переробляти до 7,5 млн тонн нафти на рік. Основна продукція заводу — мазут, пічне, судове й дизельне пальне, а також прямогонний бензин.
На об’єкті зафіксовано пожежу, зокрема на установці каталітичного крекінгу ЕЛОУ-АВТ-2.5. Деталі щодо масштабів ураження уточнюються.
Як повідомив голова ЦПД Андрій Коваленко, уражений вночі нафтопереробний завод (НПЗ) у російському Новошахтинську відіграє важливу роль для оборонної промисловості.
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