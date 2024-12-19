У Новосибірську рух опору режиму Путіна спалив паливозаправники
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У Новосибірську рух опору режиму Путіна спалив паливозаправники

ГУР
У Новосибірську рух опору режиму Путіна спалив паливозаправники

Рух опору проти путінського режиму здійснив підпал, знищивши кілька паливозаправників на території військової частини у Новосибірську.

Головні тези:

  • Рух опору в Новосибірську здійснив акцію підпалу, знищивши кілька паливозаправників на території військової частини.
  • Сили оборони України атакували Новошахтинський НПЗ у Ростовській області, що є єдиним нафтопереробним заводом в регіоні та постачає пальне для російської армії.
  • Дії опору та Сил оборони направлені на підірвання воєнно-економічного потенціалу окупантів та змусити Росію припинити військову агресію проти України.
  • Підпал паливозаправників у Новосибірську та атака на НПЗ у Ростовській області мають стратегічне значення для ослаблення здатності російської армії.
  • Ураження нафтопромислових об'єктів важливо для підорвання російського військового потенціалу та забезпечення безпеки України.

У Новосибірську противники путінського режиму влаштували диверсію

На території військової частини у місті Новосибірськ держави-агресора Росії рух опору шляхом підпалу знищив кілька паливозаправників, — повідомили в ГУР.

Деталі інциденту наразі не розголошуються.

Сили оборони України атакували Новошахтинський НПЗ у Ростовській області

У ніч на 19 грудня Сили оборони України завдали  удару по "Новошахтинському заводу нафтопродуктів" у Ростовській області. Він є єдиним НПЗ у регіоні та забезпечує пальним армію РФ.

Вночі силами й засобами Військово-Морських Сил ЗСУ та Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдано ураження по інфраструктурі та виробничих потужностях АТ "Новошахтинський завод нафтопродуктів", що у Ростовській області РФ, — повідомили в Генштабі.

Зазначається, що цей завод — єдиний нафтопереробний об’єкт у регіоні, що забезпечує паливом збройні сили Росії. Його потужності дозволяють переробляти до 7,5 млн тонн нафти на рік. Основна продукція заводу — мазут, пічне, судове й дизельне пальне, а також прямогонний бензин.

На об’єкті зафіксовано пожежу, зокрема на установці каталітичного крекінгу ЕЛОУ-АВТ-2.5. Деталі щодо масштабів ураження уточнюються.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України. Далі буде, — йдеться в повідомленні. 

Як повідомив голова ЦПД Андрій Коваленко, уражений вночі нафтопереробний завод (НПЗ) у російському Новошахтинську відіграє важливу роль для оборонної промисловості.

Дизельне паливо і авіагас є критичними ресурсами для військової техніки, танків, бронемашин та авіації. Завод забезпечує постачання цих видів палива для російської армії, — пояснив Коваленко.

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