В Новосибирске горит состав горюче-смазочных материалов — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Новосибирске горит состав горюче-смазочных материалов — видео

пожежа
Читати українською
Источник:  online.ua

В российском Новосибирске 3 июня произошел сильный пожар на складе с горюче-смазочными материалами. Огонь охватил площадь 4,5 тысяч квадратных метров. На месте происшествия работают более полусотни пожарных.

Что известно о пожаре в Новосибирске

Отмечается, что загорелась крыша склада.

На месте работают 55 спасателей и 16 единиц техники. Огонь россияне, как утверждается, локализовали.

По предварительной информации, пострадавших нет. В РосСМИ уточнили, что горит состав горюче-смазочных материалов. Масштабы ущерба для РФ и, вероятно, ее военной машины не уточняются.

Последние пожары в России

2 июня в Республике Коми (РФ) произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла". В российских СМИ заявили, что в результате пожара на заводе два человека погибли, еще по меньшей мере три человека пострадали.

А в Республике Алтай сгорела дача Владимира Путина. Так, в одном из построек резиденции произошел пожар, огонь почти полностью уничтожил сооружение. Причина пожара пока неизвестна.

Напомним, в российском Хабаровске горел торговый центр — дым был виден со всех концов города.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Луганске раздаются взрывы и разгорается пожар — видео
Луганск
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Москве произошел масштабный пожар — видео
пожар
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В подмосковной Дубне пылает масштабный пожар — видео
Пожар

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?