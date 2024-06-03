В Новосибирске горит состав горюче-смазочных материалов — видео

В российском Новосибирске 3 июня произошел сильный пожар на складе с горюче-смазочными материалами. Огонь охватил площадь 4,5 тысяч квадратных метров. На месте происшествия работают более полусотни пожарных.
Что известно о пожаре в Новосибирске
Отмечается, что загорелась крыша склада.
На месте работают 55 спасателей и 16 единиц техники. Огонь россияне, как утверждается, локализовали.
По предварительной информации, пострадавших нет. В РосСМИ уточнили, что горит состав горюче-смазочных материалов. Масштабы ущерба для РФ и, вероятно, ее военной машины не уточняются.
Последние пожары в России
2 июня в Республике Коми (РФ) произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла". В российских СМИ заявили, что в результате пожара на заводе два человека погибли, еще по меньшей мере три человека пострадали.
А в Республике Алтай сгорела дача Владимира Путина. Так, в одном из построек резиденции произошел пожар, огонь почти полностью уничтожил сооружение. Причина пожара пока неизвестна.
Напомним, в российском Хабаровске горел торговый центр — дым был виден со всех концов города.
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