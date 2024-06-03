У Новосибірську палає склад паливно-мастильних матеріалів — відео

В російському Новосибірську 3 червня сталася сильна пожежа на складі з паливно-мастильними матеріалами. Вогонь охопив площу 4,5 тисячі квадратних метрів. На місці події працюють понад пів сотні пожежників.

Що відомо про пожежу у Новосибірську

Зазначається, що загорівся дах складу.

На місці працюють 55 рятувальників та 16 одиниць техніки. Вогонь росіяни, як стверджується, локалізували.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. В росЗМІ уточнили, що палає склад паливно-мастильних матеріалів. Масштаби збитків для РФ і, ймовірно, її військової машини не уточнюються.

Останні пожежі в Росії

2 червня у Республіці Комі (РФ) сталася пожежа на нафтопереробному заводі "Лукойла". У російських ЗМІ заявили, що внаслідок пожежі на заводі двоє людей загинули, ще щонайменше троє осіб постраждали.

А у Республіці Алтай згоріла дача Володимира Путіна. Так, в одній із будівель резиденції сталася пожежа, вогонь майже повністю знищив споруду. Причина пожежі наразі невідома.

Нагадаємо, у російському Хабаровську горів торговий центр — дим було видно з усіх кінців міста.