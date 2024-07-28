В оборонной промышленности РФ провели "волну зачисток" — британская разведка
Категория
Мир
Дата публикации

В оборонной промышленности РФ провели "волну зачисток" — британская разведка

В оборонной промышленности РФ провели "волну зачисток" — британская разведка
Читати українською
Источник:  Минобороны Британии

За последнюю неделю в России сообщили о двух коррупционных делах, связанных с представителями оборонного сектора, которые, вероятно, не имеют политической защиты.

Главные тезисы

 

  • Усиление зачисток в секторе обороны связано с началом войны против Украины и увеличением обвинений в государственной измене.
  • По данным правозащитной группы, в России зафиксировано более 100 случаев обвинений в госизмене, при этом официальные власти скрывают дополнительные случаи.
  • Репрессии против тех, кто лишен политической защиты, стали более активными, что связывается с началом полномасштабной войны против Украины и увеличением давления на предателей в России.

Кремль усиливает зачистки в "оборонке" с начала войны против Украины

Как говорится в обзоре, на этой неделе стало известно об аресте руководителя российской "Военно-строительной компании" Министерства обороны России Андрея Белкова по обвинению в коррупции.

Созданную в 2019 году компанию бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу хвалил за "особый режим внутреннего и внешнего аудита", напоминает британская разведка. В то же время, вероятно, компанию действительно использовали коррумпированные российские чиновники для обогащения.

Кроме того, 23 июля суд в Ростове-на-Дону приговорил эксдиректора завода тактических ракет "Звезда-Стрела" к тюремному заключению за хищение и завышение цен.

Коррупция укоренилась в российской оборонной промышленности. В 2007 году аудит по поручению тогдашнего министра обороны Сергея Иванова обнаружил, что 70% бюджетных средств Министерства обороны использовались не по назначению, отмечает британская разведка.

Разведка заключает, что Кремль отчасти мирится с коррупцией, и с началом полномасштабной войны против Украины "репрессии против тех, кто не имеет достаточной политической защиты, усилились".

Путин активизировал охоту на предателей в России

В России после начала Кремлем преступной войны против Украины значительно возросло количество обвинений в государственной измене и случаи судебного преследования по обвинениям в шпионаже.

По информации правозащитной группы "Первый департамент", в течение 2023 года зафиксировано более 100 известных случаев обвинений в госизмене в России.

По словам представителя правозащитной группы, адвоката Евгения Смирнова, еще, вероятно, около 100 аналогичных случаев власти скрывают от общественности.

Смирнов подчеркнул, что с 2018 года стало больше обвинений в госизмене и арестах российских ученых.

Россиян обвиняют в государственной измене — или менее серьезных обвинениях в "подготовке к измене" — за такие действия, как пожертвование денег украинским благотворительным организациям или группам, воюющим на стороне Украины, подпали военкоматов в России и даже частные телефонные разговоры с друзьями в Украине поводу переезда туда.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Командование армии РФ пытает и убивает своих же солдат — расследование
солдат РФ
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Власти РФ устроили разборки с Пентагоном из-за "тайной операции Украины"
Андрей Белоусов
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
РФ продолжает получать летальное оружие из Ирана и КНДР — аналитики
РФ продолжает получать летальное оружие из Ирана и КНДР — аналитики

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?