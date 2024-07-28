В оборонной промышленности РФ провели "волну зачисток" — британская разведка

За последнюю неделю в России сообщили о двух коррупционных делах, связанных с представителями оборонного сектора, которые, вероятно, не имеют политической защиты.
Главные тезисы
- Усиление зачисток в секторе обороны связано с началом войны против Украины и увеличением обвинений в государственной измене.
- По данным правозащитной группы, в России зафиксировано более 100 случаев обвинений в госизмене, при этом официальные власти скрывают дополнительные случаи.
- Репрессии против тех, кто лишен политической защиты, стали более активными, что связывается с началом полномасштабной войны против Украины и увеличением давления на предателей в России.
Кремль усиливает зачистки в "оборонке" с начала войны против Украины
Как говорится в обзоре, на этой неделе стало известно об аресте руководителя российской "Военно-строительной компании" Министерства обороны России Андрея Белкова по обвинению в коррупции.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 28 July 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 28, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/dbH9ZaRhQR#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/2QBAb3Rhqb
Созданную в 2019 году компанию бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу хвалил за "особый режим внутреннего и внешнего аудита", напоминает британская разведка. В то же время, вероятно, компанию действительно использовали коррумпированные российские чиновники для обогащения.
Кроме того, 23 июля суд в Ростове-на-Дону приговорил эксдиректора завода тактических ракет "Звезда-Стрела" к тюремному заключению за хищение и завышение цен.
Разведка заключает, что Кремль отчасти мирится с коррупцией, и с началом полномасштабной войны против Украины "репрессии против тех, кто не имеет достаточной политической защиты, усилились".
Путин активизировал охоту на предателей в России
В России после начала Кремлем преступной войны против Украины значительно возросло количество обвинений в государственной измене и случаи судебного преследования по обвинениям в шпионаже.
По информации правозащитной группы "Первый департамент", в течение 2023 года зафиксировано более 100 известных случаев обвинений в госизмене в России.
По словам представителя правозащитной группы, адвоката Евгения Смирнова, еще, вероятно, около 100 аналогичных случаев власти скрывают от общественности.
Смирнов подчеркнул, что с 2018 года стало больше обвинений в госизмене и арестах российских ученых.
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