В оборонной промышленности РФ провели "волну зачисток" — британская разведка

За последнюю неделю в России сообщили о двух коррупционных делах, связанных с представителями оборонного сектора, которые, вероятно, не имеют политической защиты.

Кремль усиливает зачистки в "оборонке" с начала войны против Украины

Как говорится в обзоре, на этой неделе стало известно об аресте руководителя российской "Военно-строительной компании" Министерства обороны России Андрея Белкова по обвинению в коррупции.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 28 July 2024.



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Созданную в 2019 году компанию бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу хвалил за "особый режим внутреннего и внешнего аудита", напоминает британская разведка. В то же время, вероятно, компанию действительно использовали коррумпированные российские чиновники для обогащения.

Кроме того, 23 июля суд в Ростове-на-Дону приговорил эксдиректора завода тактических ракет "Звезда-Стрела" к тюремному заключению за хищение и завышение цен.

Коррупция укоренилась в российской оборонной промышленности. В 2007 году аудит по поручению тогдашнего министра обороны Сергея Иванова обнаружил, что 70% бюджетных средств Министерства обороны использовались не по назначению, отмечает британская разведка. Поделиться

Разведка заключает, что Кремль отчасти мирится с коррупцией, и с началом полномасштабной войны против Украины "репрессии против тех, кто не имеет достаточной политической защиты, усилились".

Путин активизировал охоту на предателей в России

В России после начала Кремлем преступной войны против Украины значительно возросло количество обвинений в государственной измене и случаи судебного преследования по обвинениям в шпионаже.

По информации правозащитной группы "Первый департамент", в течение 2023 года зафиксировано более 100 известных случаев обвинений в госизмене в России.

По словам представителя правозащитной группы, адвоката Евгения Смирнова, еще, вероятно, около 100 аналогичных случаев власти скрывают от общественности.

Смирнов подчеркнул, что с 2018 года стало больше обвинений в госизмене и арестах российских ученых.