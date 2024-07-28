В оборонній промисловості РФ провели "хвилю зачисток" — британська розвідка

Протягом останнього тижня у Росії повідомили про дві корупційні справи, пов’язані з представниками оборонного сектора, які, ймовірно, не мають політичного захисту.

Кремль посилює зачистки в "оборонці" з початку війни проти України

Як ідеться в огляді, цього тижня стало відомо про арешт керівника російської "Військово-будівельної компанії" Міністерства оборони Росії Андрія Бєлкова за звинуваченням у корупції.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 28 July 2024.



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Створену у 2019 році компанію колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу хвалив за "особливий режим внутрішнього та зовнішнього аудиту", нагадує британська розвідка. Водночас, імовірно, компанію насправді використовували корумповані російські посадовці для збагачення.

Крім того, 23 липня суд у Ростові-на-Дону засудив ексдиректора заводу тактичних ракет "Звезда-Стрела" до тюремного ув'язнення за розкрадання та завищення цін.

Корупція є вкоріненою в російській оборонній промисловості. У 2007 році аудит за дорученням тодішнього міністра оборони Сергія Іванова виявив, що 70% бюджетних коштів Міністерства оборони використовувалися не за призначенням, — зазначає британська розвідка. Поширити

Розвідка підсумовує, що Кремль почасти мириться з корупцією, та з початком повномасштабної війни проти України "репресії проти тих, хто не має достатнього політичного захисту, посилились".

Путін активізував полювання на зрадників у Росії

У Росії після початку Кремлем злочинної війни проти України значно зросла кількість звинувачень у державній зраді та випадки судового переслідування за звинуваченнями у шпигунстві.

За інформацією правозахисної групи "Перший департамент" протягом 2023 року зафіксовано понад 100 відомих випадків звинувачень у держзраді в Росії.

За словами представника правозахисної групи, адвоката Євгена Смирнова, ще, ймовірно, близько 100 аналогічних випадків влада приховує від громадськості.

Смирнов підкреслив, що з 2018 року побільшало звинувачень у держзраді та арештів російських науковців.