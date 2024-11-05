В одном из штатов США прерывали голосование из-за вмешательства России
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В одном из штатов США прерывали голосование из-за вмешательства России

выборы в США
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Источник:  CNN

В американском штате Джорджия местные власти были вынуждены приостановить голосование из-за угроз о "минировании" двух избирательных участков. Государственный секретарь штата Брэд Раффенспергер заявил, что РФ причастна к этому.

Главные тезисы

  • Разведка США сообщила о причастности России к фейковому видео с фальсификацией результатов голосования в Джорджии.
  • Американские разведчики называют ролик элементом общих усилий Москвы для подрывания доверия к честности выборов в США.
  • Скандалы с российским вмешательством не являются чем-то новым для штата Джорджия.

Россия снова вмешивается в американские выборы

Как уже упоминалось ранее, 5 ноября полиция округа Фултон официально подтвердила журналистам, что из-за фейковых угроз о минировании временно закрыли два избирательных участка в городе Юнион-Сити — он находится возле Атланты.

Впоследствии государственный секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер обратил внимание на то, что речь идет об "угрозах российского происхождения".

В интересах общественной безопасности мы всегда это проверяем, и мы будем продолжать быть очень ответственными, когда слышим о подобных вещах, подчеркнул политик.

По его убеждению, такие действия являются попыткой посеять раздор среди американцев.

Это кое-что говорит вам о русских: они нам не друзья. Тот, кто думает, что они наши друзья, не читал газет, — добавил Брэд Раффенспергер.

Это не первый громкий скандал в Джорджии

Напомним, что еще 1 ноября разведка США официально заявила о причастности страны-агрессорки РФ к фейковому видео, на котором иммигрант из Гаити якобы несколько раз голосует на президентских выборах в штате Джорджия.

Как утверждают американские разведчики, видео, якобы демонстрирующее фальсификацию результатов голосования в Джорджии, является фейком.

Более того, указано, что его создали и "российские агенты влияния", стремящиеся подорвать веру в честность президентских выборов.

Власти США считают этот ролик элементом "более широких усилий Москвы, направленных на то, чтобы поднять необоснованные вопросы о честности выборов в Штатах и разжечь разногласия среди американцев".

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