В американском штате Джорджия местные власти были вынуждены приостановить голосование из-за угроз о "минировании" двух избирательных участков. Государственный секретарь штата Брэд Раффенспергер заявил, что РФ причастна к этому.

Россия снова вмешивается в американские выборы

Как уже упоминалось ранее, 5 ноября полиция округа Фултон официально подтвердила журналистам, что из-за фейковых угроз о минировании временно закрыли два избирательных участка в городе Юнион-Сити — он находится возле Атланты.

Впоследствии государственный секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер обратил внимание на то, что речь идет об "угрозах российского происхождения".

В интересах общественной безопасности мы всегда это проверяем, и мы будем продолжать быть очень ответственными, когда слышим о подобных вещах, подчеркнул политик. Поделиться

По его убеждению, такие действия являются попыткой посеять раздор среди американцев.

Это кое-что говорит вам о русских: они нам не друзья. Тот, кто думает, что они наши друзья, не читал газет, — добавил Брэд Раффенспергер. Поделиться

Это не первый громкий скандал в Джорджии

Напомним, что еще 1 ноября разведка США официально заявила о причастности страны-агрессорки РФ к фейковому видео, на котором иммигрант из Гаити якобы несколько раз голосует на президентских выборах в штате Джорджия.

Как утверждают американские разведчики, видео, якобы демонстрирующее фальсификацию результатов голосования в Джорджии, является фейком.

Более того, указано, что его создали и "российские агенты влияния", стремящиеся подорвать веру в честность президентских выборов.