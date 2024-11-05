В одном из штатов США прерывали голосование из-за вмешательства России

В американском штате Джорджия местные власти были вынуждены приостановить голосование из-за угроз о "минировании" двух избирательных участков. Государственный секретарь штата Брэд Раффенспергер заявил, что РФ причастна к этому.
Главные тезисы
- Разведка США сообщила о причастности России к фейковому видео с фальсификацией результатов голосования в Джорджии.
- Американские разведчики называют ролик элементом общих усилий Москвы для подрывания доверия к честности выборов в США.
- Скандалы с российским вмешательством не являются чем-то новым для штата Джорджия.
Россия снова вмешивается в американские выборы
Как уже упоминалось ранее, 5 ноября полиция округа Фултон официально подтвердила журналистам, что из-за фейковых угроз о минировании временно закрыли два избирательных участка в городе Юнион-Сити — он находится возле Атланты.
Впоследствии государственный секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер обратил внимание на то, что речь идет об "угрозах российского происхождения".
По его убеждению, такие действия являются попыткой посеять раздор среди американцев.
Это не первый громкий скандал в Джорджии
Напомним, что еще 1 ноября разведка США официально заявила о причастности страны-агрессорки РФ к фейковому видео, на котором иммигрант из Гаити якобы несколько раз голосует на президентских выборах в штате Джорджия.
Как утверждают американские разведчики, видео, якобы демонстрирующее фальсификацию результатов голосования в Джорджии, является фейком.
Более того, указано, что его создали и "российские агенты влияния", стремящиеся подорвать веру в честность президентских выборов.
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