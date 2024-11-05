В одному зі штатів США переривали голосування через втручання Росії

В американському штаті Джорджія місцева влада була вимушена призупинити голосування через погрози про "мінування" двох виборчих дільниць. Державний секретар штату Бред Раффенспергер заявив, що до цього причетна РФ.
Головні тези:
- Розвідка США повідомила про причетність Росії до фейкового відео з фальсифікацією результатів голосування в Джорджії.
- Американські розвідники називають ролик елементом загальних зусиль Москви задля підірвання довіри до чесності виборів у США.
- Скандали з російським втручанням є не новими для штату Джорджія.
Росія знову втручається в американські вибори
Як уже згадувалося раніше, 5 листопада поліція округу Фултон офіційно підтвердила журналістам, що через фейкові погрози про мінування тимчасово закрили дві виборчі дільниці в місті Юніон-Сіті — він знаходиться біля Атланти.
Згодом державний секретар штату Джорджія Бред Раффенспергер звернув увагу на те, що мовиться про "погрози російського походження".
На його переконання, такі дії є спробою посіяти розбрат серед американців.
Це не перший гучний скандал у Джорджії
Нагадаємо, що ще 1 листопада розвідка США офіційно заявила про причетність країни-агресорки РФ до фейкового відео, на якому іммігрант із Гаїті нібито кілька разів голосує на президентських виборах у штаті Джорджія.
Як стверджують американські розвідники, відео, яке нібито демонструє фальсифікацію результатів голосування у Джорджії, є фейком.
Ба більше, вказано, що його створили і"російські агенти впливу", які прагнуть підірвати віру в чесність президентських виборів.
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