В американському штаті Джорджія місцева влада була вимушена призупинити голосування через погрози про "мінування" двох виборчих дільниць. Державний секретар штату Бред Раффенспергер заявив, що до цього причетна РФ.

Росія знову втручається в американські вибори

Як уже згадувалося раніше, 5 листопада поліція округу Фултон офіційно підтвердила журналістам, що через фейкові погрози про мінування тимчасово закрили дві виборчі дільниці в місті Юніон-Сіті — він знаходиться біля Атланти.

Згодом державний секретар штату Джорджія Бред Раффенспергер звернув увагу на те, що мовиться про "погрози російського походження".

В інтересах громадської безпеки ми завжди це перевіряємо, і ми будемо продовжувати бути дуже відповідальними, коли чуємо про подібні речі, — наголосив політик. Поширити

На його переконання, такі дії є спробою посіяти розбрат серед американців.

Це дещо говорить вам про росіян: вони нам не друзі. Той, хто думає, що вони наші друзі, не читав газет, — додав Бред Раффенспергер. Поширити

Це не перший гучний скандал у Джорджії

Нагадаємо, що ще 1 листопада розвідка США офіційно заявила про причетність країни-агресорки РФ до фейкового відео, на якому іммігрант із Гаїті нібито кілька разів голосує на президентських виборах у штаті Джорджія.

Як стверджують американські розвідники, відео, яке нібито демонструє фальсифікацію результатів голосування у Джорджії, є фейком.

Ба більше, вказано, що його створили і"російські агенти впливу", які прагнуть підірвати віру в чесність президентських виборів.