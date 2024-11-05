В одному зі штатів США переривали голосування через втручання Росії
Категорія
Політика
Дата публікації

В одному зі штатів США переривали голосування через втручання Росії

вибори в США
Джерело:  CNN

В американському штаті Джорджія місцева влада була вимушена призупинити голосування через погрози про "мінування" двох виборчих дільниць. Державний секретар штату Бред Раффенспергер заявив, що до цього причетна РФ.

Головні тези:

  • Розвідка США повідомила про причетність Росії до фейкового відео з фальсифікацією результатів голосування в Джорджії.
  • Американські розвідники називають ролик елементом загальних зусиль Москви задля підірвання довіри до чесності виборів у США.
  • Скандали з російським втручанням є не новими для штату Джорджія.

Росія знову втручається в американські вибори

Як уже згадувалося раніше, 5 листопада поліція округу Фултон офіційно підтвердила журналістам, що через фейкові погрози про мінування тимчасово закрили дві виборчі дільниці в місті Юніон-Сіті — він знаходиться біля Атланти.

Згодом державний секретар штату Джорджія Бред Раффенспергер звернув увагу на те, що мовиться про "погрози російського походження".

В інтересах громадської безпеки ми завжди це перевіряємо, і ми будемо продовжувати бути дуже відповідальними, коли чуємо про подібні речі, — наголосив політик.

На його переконання, такі дії є спробою посіяти розбрат серед американців.

Це дещо говорить вам про росіян: вони нам не друзі. Той, хто думає, що вони наші друзі, не читав газет, — додав Бред Раффенспергер.

Це не перший гучний скандал у Джорджії

Нагадаємо, що ще 1 листопада розвідка США офіційно заявила про причетність країни-агресорки РФ до фейкового відео, на якому іммігрант із Гаїті нібито кілька разів голосує на президентських виборах у штаті Джорджія.

Як стверджують американські розвідники, відео, яке нібито демонструє фальсифікацію результатів голосування у Джорджії, є фейком.

Ба більше, вказано, що його створили і"російські агенти впливу", які прагнуть підірвати віру в чесність президентських виборів.

Влада США вважає цей ролик елементом "більш широких зусиль Москви, спрямованих на те, щоб порушити необґрунтовані питання про чесність виборів у Штатах і розпалити розбіжності серед американців".

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У США уже оскаржили тисячі голосів виборців — що відбувається
вибори в США
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Можу визнати поразку. Трамп назвав умову після голосування на виборах у США
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Вибори в США. У команді Трампа несподівано спалахнув конфлікт
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?