В оккупированном Крыму раздаются взрывы вблизи складов с боеприпасами

Вечером 21 сентября в нескольких городах временно оккупированного полуострова прогремели взрывы. В частности, было громко в Симферопольском районе, где есть склады с боеприпасами для армии РФ.

Взрывы в Крыму 21 сентября

Местные паблики пишут о взрывах в Симферополе и Симферопольском районе, Севастополе, Бахчисарае. В последних двух якобы сработало российское ПВО.

В Севастополе после взрывов остановился транспорт. Объявленная воздушная тревога, оккупационные власти просят всех жителей покинуть прибрежную зону.

Оккупационные власти сообщают, что полуостров обстреляли ATACMS.

По данным вражеской администрации, полуостров атаковали баллистическими ракетами.

Местные паблики сообщают, что в Севастополе нет разрушений, жертв и пострадавших. Очевидцы видели, что только одна из трех ракет российской ПВО попала в какой-то объект.

В Симферопольском районе насчитали около десяти взрывов. Известно, что там склады с боеприпасами.

В небе видны следы от работы ПВО. Один из них находится в районе аэропорта.

В Бахчисарае очевидцы видели, как неопознанный объект упал вблизи поля в районе местного водоканала. После этого они услышали взрыв.

СБУ дронами атаковала склады в России

В ночь на 21 сентября спецслужбы ударили беспилотниками по большому арсеналу в Тверской области. На объекте начался пожар, боеприпасы сдетонировали.

Ранее Силы обороны атаковали склад со снарядами в Краснодарском крае. В Тихорецком районе уничтожили около двух тысяч т боеприпасов.

Крупнейший арсенал ракет в Торопке Тверской области был поражен дронами СБУ 18 сентября. Отмечается, что для атаки было применено около сотни украинских беспилотников.