В окупованому Криму лунають вибухи поблизу складів з боєприпасами

Увечері 21 вересня у кількох містах тимчасово окупованого півострова прогриміли вибухи. Зокрема було гучно у Сімферопольському районі, де є склади з боєприпасами для армії РФ.

Вибухи у Криму 21 вересня

Місцеві пабліки пишуть про вибухи у Сімферополі та Сімферопольському районі, Севастополі, Бахчисараї. В останніх двох нібито спрацювала російська ППО.

У Севастополі після вибухів зупинився транспорт. Оголошена повітряна тривога, окупаційна влада просить усіх мешканців залишити прибережну зону.

Окупаційна влада повідомляє, нібито півострів обстріляли ATACMS.

За даними ворожої адміністрації, півострів атакували балістичними ракетами.

Місцеві пабліки повідомляють, нібито у Севастополі немає руйнувань, жертв та постраждалих. Очевидці бачили, що лише одна з трьох ракет російської ППО влучила в якийсь об’єкт.

У Сімферопольському районі нарахували близько десяти вибухів. Відомо, що там є склади з боєприпасами.

У небі видно сліди від роботи ППО. Один з них знаходиться в районі аеропорту.

У Бахчисараї очевидці бачили, як неопізнаний об'єкт впав поблизу поля в районі місцевого водоканалу. Після цього вони почули вибух.

СБУ дронами атакувала склади у Росії

У ніч на 21 вересня спецслужби вдарили безпілотниками по великому арсеналу у Тверській області. На об’єкті розпочалась пожежа, боєприпаси здетонували.

Раніше Сили оборони атакували склад зі снарядами у Краснодарському краї. У Тихорецькому районі знищили приблизно дві тис т боєприпасів.

Найбільший арсенал ракет у Торопці Тверської області був уражений дронами СБУ 18 вересня. Зазначається, що для атаки застосували близько сотні українських безпілотників.