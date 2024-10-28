В оккупированном Крыму в нескольких районах прозвучала серия взрывов — видео

В ночь на 28 октября во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в Джанкойском, Гвардейском и Симферопольском районах. В частности, раздалось около 20 сильных взрывов.
Главные тезисы
- В ночь на 28 октября произошла серия взрывов в Джанкойском, Гвардейском и Симферопольском районах оккупированного Крыма.
- Местные жители сообщают о многочисленных взрывах, но пока нет информации о последствиях.
- Украинские атаки, в частности удар по морскому нефтяному терминалу в Феодосии, подрывают военные возможности России в Крыму.
- Согласно британской разведке, украинские силы атакуют различные военные объекты, что существенно ослабляет обороноспособность РФ на полуострове.
Что известно о взрывах в Крыму
Как сообщают местные жители, взрывов в районе Гвардейского было немало.
Также, по сообщениям в соцсетях, взрывы слышались и в районе аэропорта Симферополя. Однако информации о последствиях пока нет.
Кроме того, в Джанкое и близлежащих районах раздавалось до 20 взрывов, что, вероятно, свидетельствует о "прилетах".
Напомним, что гауляйтер Севастополя ранее предупреждал об угрозе баллистических ударов, но позже объявил об отбое тревоги.
Впоследствии стало известно, что в Джанкое и районе было слышно до 20 взрывов, в Симферопольском и Красногвардейском районе, в поселке Гвардейское и Симферополе (район аэропорта) - до 8 взрывов.
К слову, в Джанкое, в Симферополе и в Гвардейском находятся аэродромы оккупантов.
Украина существенно ослабляет военный потенциал РФ в Крыму
Как напоминает британская разведка, 7 октября 2024 года украинские силы нанесли удар по морскому нефтяному терминалу в Феодосии. Ранее, в марте этого года, этот объект уже был атакован беспилотниками.
Таким образом, британская разведка подтверждает, что украинские атаки постепенно подрывают российские военные возможности в Крыму.
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