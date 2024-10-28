В окупованому Криму в кількох районах пролунала серія вибухів — відео

У ніч на 28 жовтня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в Джанкойському, Гвардійському та Сімферопольському районах. Зокрема пролунало близько 20 сильних вибухів.

Що відомо про вибухи в Криму

Як повідомляють місцеві, вибухів у районі Гвардійського було чимало.

Також, за повідомленнями в соцмережах, вибухи чули і в районі аеропорту Сімферополя. Однак інформації щодо наслідків наразі немає.

У Червоногвардійському районі було чутно серію з восьми вибухів, за інформацією очевидців, яка наразі уточнюється, — зазначає "Кримський вітер". Поширити

Крім того, у Джанкої та прилеглих районах лунало до 20 вибухів, що, ймовірно, свідчить про "прильоти".

Нагадаємо, що гауляйтер Севастополя раніше попереджав про загрозу балістичних ударів, але пізніше оголосив про відбій тривоги.

Згодом стало відомо, що у Джанкої та районі було чути до 20 вибухів, у Сімферопольському та Червоногвардійському районі, у селищі Гвардійське та Сімферополі (район аеропорту) — до 8 вибухів.

До слова, в Джанкої, в Сімферополі і у Гвардійському знаходяться аеродроми окупантів.

Україна суттєво послаблює військовий потенціал РФ в Криму

Як нагадує британська розвідка, 7 жовтня 2024 року українські сили завдали удару по морському нафтовому терміналу у Феодосії. Раніше, у березні цього ж року, цей об'єкт уже був атакований безпілотниками.

Таким чином британська розвідка підтверджує, що українські атаки поступово підривають російські військові можливості в Криму.