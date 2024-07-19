В оккупированном Луганске прозвучала серия взрывов

19 июля в оккупированном Россией Луганске прогремела серия мощных взрывов в районе авиационного училища.

Из-за взрывов над оккупированным Луганском поднялся столб дыма

Над городом поднялся столб дыма, в частности в районе авиационного училища.

Местные телеграммы распространили фото и видео последствий прилета.

По данным СМИ, взрывы и пожар произошли в районе авиационного училища, где находится база оккупационных войск РФ.

Нелегитимные местные власти сразу цинично заявили об "атаке Вооруженных сил Украины" и отчитались о работе противовоздушной обороны.

На место взрывов прибывают аварийно-спасательные службы и следственные органы страны-агрессоры.

СБУ дронами поразили российскую военную базу в Крыму

Морские и воздушные дроны СБУ поразили в ночь на 18 июля российскую базу береговой охраны на озере Донузлав в Крыму. Служба безопасности Украины отработала совместно с Военно-морскими силами ВСУ, сообщают источники.

Минувшей ночью оккупационные военно-морские силы РФ проводили учения по защите акватории озера Донузлав в Крыму. Благодаря дронам СБУ эти учения стали провалом, потому что россияне не смогли защитить даже свою базу, не говоря уже об акватории озера.

По данным источников, в результате комбинированной атаки морских и воздушных дронов по базе береговой охраны РФ были поражены и выведены из строя: