В оккупированном Луганске прозвучала серия взрывов

19 июля в оккупированном Россией Луганске прогремела серия мощных взрывов в районе авиационного училища.
Главные тезисы
- Нелегитимные власти Луганска в очередной раз обвинили Украину у взрывах в районе авиационного училища.
- СБУ с ВМС ВСУ успешно использовали дроны для атаки на российскую базу на озере Донузлав в Крыму, нанеся значительный ущерб ее инфраструктуре.
- Аварийно-спасательные службы и следственные органы окупантов прибыли на место взрывов в Луганске.
Из-за взрывов над оккупированным Луганском поднялся столб дыма
Над городом поднялся столб дыма, в частности в районе авиационного училища.
Местные телеграммы распространили фото и видео последствий прилета.
По данным СМИ, взрывы и пожар произошли в районе авиационного училища, где находится база оккупационных войск РФ.
Нелегитимные местные власти сразу цинично заявили об "атаке Вооруженных сил Украины" и отчитались о работе противовоздушной обороны.
На место взрывов прибывают аварийно-спасательные службы и следственные органы страны-агрессоры.
СБУ дронами поразили российскую военную базу в Крыму
Морские и воздушные дроны СБУ поразили в ночь на 18 июля российскую базу береговой охраны на озере Донузлав в Крыму. Служба безопасности Украины отработала совместно с Военно-морскими силами ВСУ, сообщают источники.
Минувшей ночью оккупационные военно-морские силы РФ проводили учения по защите акватории озера Донузлав в Крыму. Благодаря дронам СБУ эти учения стали провалом, потому что россияне не смогли защитить даже свою базу, не говоря уже об акватории озера.
По данным источников, в результате комбинированной атаки морских и воздушных дронов по базе береговой охраны РФ были поражены и выведены из строя:
штаб с пунктом управления;
состав боеприпасов и техники;
электроподстанция;
технические сооружения;
огневые позиции окупантов РФ.
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