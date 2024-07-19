В окупованому Луганську пролунала серія вибухів — відео

19 липня в окупованому Росією Луганську пролунала серія потужних вибухів у районі авіаційного училища.

Через вибухи над окупованим Луганськом піднявся стовп диму

Наразі над містом піднявся стовп диму, зокрема в районі авіаційного училища.

Місцеві телеграм-канали поширили фото та відео наслідків прильоту.

За даними ЗМІ, вибухи та пожежа трапилися в районі авіаційного училища, де наразі знаходиться база окупаційних військ РФ.

Нелегітимна місцева влада одразу цинічно заявила про” атаку Збройних сил України” і відзвітувала про роботу протиповітряної оборони.

Наразі на місце вибухів прибувають аварійно-рятувальні служби та слідчі органи країни-агресорки.

СБУ дронами уразили російську військову базу в Криму

Морські та повітряні дрони СБУ уразили у ніч проти 18 липня російську базу берегової охорони на озері Донузлав у Криму. Служба безпеки України відпрацювала спільно з Військово-морськими силами ЗСУ, повідомляють джерела.

Минулої ночі окупаційні військово-морські сили РФ проводили навчання із захисту акваторії озера Донузлав в Криму. Завдяки дронам СБУ ці навчання стали провалом, бо росіяни не змогли захистити навіть свою базу, не кажучи вже про акваторію озера.

За даними джерел, унаслідок комбінованої атаки морських та повітряних дронів по базі берегової охорони РФ були уражені та виведені з ладу: