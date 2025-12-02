В оккупированном Мариуполе устанавливают новогоднюю елку на месте гибели сотен человек
Категория
Украина
Дата публикации

В оккупированном Мариуполе устанавливают новогоднюю елку на месте гибели сотен человек

Россияне оскверняют память убитых ими же украинцев
Read in English
Читати українською
Источник:  Мариупольский горсовет

Российские власти начали во временно оккупированном Мариуполе монтаж главной новогодней елки города. Что важно понимать, делают это возле Драматического театра – места, где массово погибли мирные жители, скрываясь от российских бомб.

Главные тезисы

  • Российский режим хочет заставить мир забыть о его военных преступлениях.
  • Мариупольский городской совет призывает международное сообщество не игнорировать этот факт.

Россияне оскверняют память убитых ими же украинцев

На этот позорный поступок обратил внимание Мариупольский городской совет.

Он призывает мир не игнорировать тот факт, что Россия хочет стереть следы своих военных преступлений и с этой целью устанавливает у театра Главную (кровавую) елку.

Для того чтобы возле нее дети не чествовали память погибших ровесников, а водили хороводы и танцевали рядом с местом гибели людей, — сказано в официальном заявлении.

Более того, указано, что именно в 2025 году власти РФ намерены официально открыть театральный сезон в Драматическом театре после более трех лет восстановления здания.

Это намерены сделать российскими спектаклями "Аленький цветочек" и "Любимчик императрицы".

Фактически играть будут на крови убитых людей, — подчеркнули в городском совете.

Мир не имеет права забыть о том, что 16 марта 2022-го в Мариуполе вместо елки возле Драматического театра было выложено слово "ДЕТИ", которое можно было прочесть с неба.

В это время в здании прятались от обстрелов семьи с детьми. Однако, несмотря на это, россияне сбросили на театр бомбы. Тогда могли погибнуть около 600 человек, однако точных данных до сих пор нет, ведь город оккупирован уже более трех лет.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп передал Путину тайное предложение касательно Украины — инсайдеры
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Кремль раскрыл свои циничные цели во время мирных переговоров
Песков
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Как развивается ситуация в Покровске — последние подробности
Что происходит в Покровске

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?