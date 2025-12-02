В оккупированном Мариуполе устанавливают новогоднюю елку на месте гибели сотен человек

Российские власти начали во временно оккупированном Мариуполе монтаж главной новогодней елки города. Что важно понимать, делают это возле Драматического театра – места, где массово погибли мирные жители, скрываясь от российских бомб.

Россияне оскверняют память убитых ими же украинцев

На этот позорный поступок обратил внимание Мариупольский городской совет.

Он призывает мир не игнорировать тот факт, что Россия хочет стереть следы своих военных преступлений и с этой целью устанавливает у театра Главную (кровавую) елку.

Для того чтобы возле нее дети не чествовали память погибших ровесников, а водили хороводы и танцевали рядом с местом гибели людей, — сказано в официальном заявлении.

Более того, указано, что именно в 2025 году власти РФ намерены официально открыть театральный сезон в Драматическом театре после более трех лет восстановления здания.

Это намерены сделать российскими спектаклями "Аленький цветочек" и "Любимчик императрицы".

Фактически играть будут на крови убитых людей, — подчеркнули в городском совете.

Мир не имеет права забыть о том, что 16 марта 2022-го в Мариуполе вместо елки возле Драматического театра было выложено слово "ДЕТИ", которое можно было прочесть с неба.