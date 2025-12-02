В окупованому Маріуполі встановлюють новорічну ялинку на місці загибелі сотень людей

Російська влада розпочала у тимчасово окупованому Маріуполі монтаж головної новорічної ялинки міста. Що важливо розуміти, роблять це біля Драматичного театру — місця, де масово загинули мирні мешканці, ховаючись від російських бомб.

Росіяни паплюжать пам'ять вбитих ними ж українців

На цей ганебний вчинок звернула увагу Маріупольська міська рада.

Вона закликає світ не ігнорувати той факт, що Росія хоче стерти сліди своїх воєнних злочинів, й з цією метою встановлює біля театру Головну (криваву) ялинку.

Для того, щоб біля неї діти не вшановували пам'ять загиблих ровесників, а водили хороводи та танцювали поруч з місцем загибелі людей, — йдеться в офіційній заяві.

Ба більше, вказано, що саме в 2025 році влада РФ має намір офіційно відкрити театральний сезон у Драматичному театрі після понад трьох років відновлення будівлі.

Це мають намір зробити російськими виставами "Аленький цветочек" та "Любимчик императрицы".

Фактично грати будуть на крові вбитих людей, — наголосили у раді.

Світ не має права забути про те, що 16 березня 2022-го у Маріуполі замість ялинки біля Драматичного театру було викладено слово "ДЕТИ", яке можна було прочитати з неба.