В окупованому Маріуполі встановлюють новорічну ялинку на місці загибелі сотень людей

Російська влада розпочала у тимчасово окупованому Маріуполі монтаж головної новорічної ялинки міста. Що важливо розуміти, роблять це біля Драматичного театру — місця, де масово загинули мирні мешканці, ховаючись від російських бомб.
Головні тези:
- Російський режим хоче змусити світ забути про його воєнні злочини.
- Маріупольська міська рада закликає міжнародну спільноту не ігнорувати цей факт.
Росіяни паплюжать пам'ять вбитих ними ж українців
На цей ганебний вчинок звернула увагу Маріупольська міська рада.
Вона закликає світ не ігнорувати той факт, що Росія хоче стерти сліди своїх воєнних злочинів, й з цією метою встановлює біля театру Головну (криваву) ялинку.
Ба більше, вказано, що саме в 2025 році влада РФ має намір офіційно відкрити театральний сезон у Драматичному театрі після понад трьох років відновлення будівлі.
Це мають намір зробити російськими виставами "Аленький цветочек" та "Любимчик императрицы".
Світ не має права забути про те, що 16 березня 2022-го у Маріуполі замість ялинки біля Драматичного театру було викладено слово "ДЕТИ", яке можна було прочитати з неба.
Саме тоді у будівлі ховалися від обстрілів родини з дітьми. Однак, попри це, росіяни скинули на театр бомби. Тоді могли загинути близько 600 людей, однак точних даних досі немає, адже місто окуповане вже понад 3 роки.
