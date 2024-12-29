И днем и ночью, дома и на службе, каждый кафир, его приспешники и имущество являются мишенями для украинских спецслужб. Сегодня "благодатный огонь" украинского сопротивления сошел на вражескую "Ниву", а завтра он может взойти и на главы российских террористов. Никто из захватчиков не будет чувствовать себя в безопасности, где бы он ни был, — подчеркивают анонимные источники в ГУР.