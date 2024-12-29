В оккупированном Мелитополе взорвали автомобиль командира армии РФ
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Проиcшествия
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В оккупированном Мелитополе взорвали автомобиль командира армии РФ

В оккупированном Мелитополе взорвали автомобиль командира армии РФ
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Источник:  online.ua

28 декабря в Мелитополе произошел взрыв, во время которого был взорван автомобиль. Известно, что автомобиль принадлежит российскому командиру оккупационных войск.

Главные тезисы

  • В Мелитополе произошел взрыв, в ходе которого был взорван автомобиль российского командира оккупационных войск.
  • Украинские партизаны продолжают успешно уничтожать технику армии РФ в оккупированных территориях.
  • В результате операции местного движения сопротивления в Мариуполе было уничтожено транспортное средство вражеских войск РФ.

Что известно о взрыве в Мелитополе

Как отмечается, 28 декабря в Мелитополе взорвали автомобиль окупантов. Машина принадлежала командиру русских военных.

По информации СМИ, российский командир использовал автомобиль для личных нужд.

Автомобиль уничтожен в результате взрыва, который, вероятно, организовало местное подполье, говорится в сообщении.

Украинские партизаны продолжают успешно уничтожать технику армии РФ

Во временно оккупированном Мариуполе в результате операции местного сопротивления было уничтожено транспортное средство, которым пользовались солдаты РФ.

Как сообщают инсайдеры в ГУР, произошедшее 20 декабря вблизи военного учебного заведения им.

Движения сопротивления удалось уничтожить автомобиль "Нива", который использовался вражескими войсками на временно оккупированной территории Украины с помощью зажигательной смеси.

Собеседники Online.UA в военной разведке подчеркнули, что это была очередная акция-напоминание всем российским оккупантам, которые разоряют украинскую землю.

И днем и ночью, дома и на службе, каждый кафир, его приспешники и имущество являются мишенями для украинских спецслужб. Сегодня "благодатный огонь" украинского сопротивления сошел на вражескую "Ниву", а завтра он может взойти и на главы российских террористов. Никто из захватчиков не будет чувствовать себя в безопасности, где бы он ни был, — подчеркивают анонимные источники в ГУР.

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