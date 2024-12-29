В оккупированном Мелитополе взорвали автомобиль командира армии РФ

28 декабря в Мелитополе произошел взрыв, во время которого был взорван автомобиль. Известно, что автомобиль принадлежит российскому командиру оккупационных войск.
Главные тезисы
- В Мелитополе произошел взрыв, в ходе которого был взорван автомобиль российского командира оккупационных войск.
- Украинские партизаны продолжают успешно уничтожать технику армии РФ в оккупированных территориях.
- В результате операции местного движения сопротивления в Мариуполе было уничтожено транспортное средство вражеских войск РФ.
Что известно о взрыве в Мелитополе
Как отмечается, 28 декабря в Мелитополе взорвали автомобиль окупантов. Машина принадлежала командиру русских военных.
По информации СМИ, российский командир использовал автомобиль для личных нужд.
Украинские партизаны продолжают успешно уничтожать технику армии РФ
Во временно оккупированном Мариуполе в результате операции местного сопротивления было уничтожено транспортное средство, которым пользовались солдаты РФ.
Как сообщают инсайдеры в ГУР, произошедшее 20 декабря вблизи военного учебного заведения им.
Движения сопротивления удалось уничтожить автомобиль "Нива", который использовался вражескими войсками на временно оккупированной территории Украины с помощью зажигательной смеси.
Собеседники Online.UA в военной разведке подчеркнули, что это была очередная акция-напоминание всем российским оккупантам, которые разоряют украинскую землю.
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