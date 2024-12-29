В окупованому Мелітополі підірвали авто командира армії РФ

28 грудня у Мелітополі стався вибух, під час якого було підірвано автомобіль. Відомо, що авто належить російському командиру окупаційних військ.
Головні тези:
- У Мелітополі стався вибух, під час якого було підірвано автомобіль російського командира окупаційних військ.
- Українські партизани продовжують успішно знищувати техніку армії РФ в окупованих територіях.
- Внаслідок операції місцевого руху опору в Маріуполі було знищено транспортний засіб ворожих військ РФ.
Що відомо про вибух у Мелітополі
Як зазначається, 28 грудня Мелітополі підірвали автомобіль окупантів. Машина належала командиру російських військових.
За інформацією ЗМІ, російський командир використовував авто для особистих потреб.
Українські партизани продовжують успішно знищувати техніку армії РФ
У тимчасово окупованому Маріуполі внаслідок операції місцевого руху опору було знищено транспортний засіб, яким користувалися солдати РФ.
Як повідомляють інсайдери у ГУР, подія сталася 20 грудня поблизу військового навчального закладу ім. Нахімова.
Руху опору вдалося знищити автомобіль “Нива”, що використовувався ворожими військами на тимчасово окупованій території України, за допомогою запалювальної суміші.
Співрозмовники Online.UA у воєнній розвідці наголосили, що це була чергова акція-нагадування усім російським окупантам, які плюндрують українську землю.
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