В окружении Трампа намекают на аннексию Гренландии

Жена ключевого советника президента США Кэти Миллер неожиданно для всех опубликовала карту Гренландии в цветах флага США. Это послужило причиной для нового громкого скандала на международной арене.
Главные тезисы
- На этом фоне посол Дании в США напомнил о важности взаимного уважения и суверенитета.
- Он также добавил, что Гренландия уже является частью НАТО.
США могут аннексировать Гренландию
Скандальная операция США в Венесуэле все еще громко обсуждается на международном уровне.
Однако, как оказалось, команда Трампа уже готова к новым радикальным геополитическим шагам.
Так, в ближайшем окружении американского лидера США Дональда Трампа снова подняли вопрос о расширении американских границ — на этот раз в Арктике.
Речь идет о заявлении супруги ключевого советника президента США Кэти Миллер.
Последняя опубликовала карту Гренландии в цветах флага США.
Подпись к публикации в социальной сети X (Twitter) состоит из одного лаконичного слова: "Скоро".
Стоит обратить внимание на то, что посол Дании в США Эспер Меллер Серенсен оперативно отреагировал на это новое скандальное сообщение.
В социальной сети X (Twitter) он решил напомнить команде Дональда Трампа, что отношения между странами должны строиться на взаимном уважении и признании суверенитета:
