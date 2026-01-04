В окружении Трампа намекают на аннексию Гренландии
Категория
Политика
Дата публикации

В окружении Трампа намекают на аннексию Гренландии

Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Жена ключевого советника президента США Кэти Миллер неожиданно для всех опубликовала карту Гренландии в цветах флага США. Это послужило причиной для нового громкого скандала на международной арене.

Главные тезисы

  • На этом фоне посол Дании в США напомнил о важности взаимного уважения и суверенитета.
  • Он также добавил, что Гренландия уже является частью НАТО.

США могут аннексировать Гренландию

Скандальная операция США в Венесуэле все еще громко обсуждается на международном уровне.

Однако, как оказалось, команда Трампа уже готова к новым радикальным геополитическим шагам.

Так, в ближайшем окружении американского лидера США Дональда Трампа снова подняли вопрос о расширении американских границ — на этот раз в Арктике.

Речь идет о заявлении супруги ключевого советника президента США Кэти Миллер.

Последняя опубликовала карту Гренландии в цветах флага США.

Подпись к публикации в социальной сети X (Twitter) состоит из одного лаконичного слова: "Скоро".

Стоит обратить внимание на то, что посол Дании в США Эспер Меллер Серенсен оперативно отреагировал на это новое скандальное сообщение.

В социальной сети X (Twitter) он решил напомнить команде Дональда Трампа, что отношения между странами должны строиться на взаимном уважении и признании суверенитета:

Гренландия уже является частью НАТО. Королевство Дания и Соединенные Штаты работают вместе, чтобы обеспечить безопасность в Арктике. Королевство Дания значительно активизировало свои усилия по обеспечению безопасности в Арктическом регионе.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Выполнили удивительную работу". Трамп оценил военную операцию США в Венесуэле
Трамп
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В США вспыхнули новые протесты против Трампа
Многие американцы возмущены решением Трампа
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Норвегия публично пристыдила Трампа после вторжения в Венесуэлу
Норвегия осудила новую операцию США

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?