В окружении Трампа намекают на аннексию Гренландии

Жена ключевого советника президента США Кэти Миллер неожиданно для всех опубликовала карту Гренландии в цветах флага США. Это послужило причиной для нового громкого скандала на международной арене.

США могут аннексировать Гренландию

Скандальная операция США в Венесуэле все еще громко обсуждается на международном уровне.

Однако, как оказалось, команда Трампа уже готова к новым радикальным геополитическим шагам.

Так, в ближайшем окружении американского лидера США Дональда Трампа снова подняли вопрос о расширении американских границ — на этот раз в Арктике.

Речь идет о заявлении супруги ключевого советника президента США Кэти Миллер.

Последняя опубликовала карту Гренландии в цветах флага США.

Подпись к публикации в социальной сети X (Twitter) состоит из одного лаконичного слова: "Скоро".

Стоит обратить внимание на то, что посол Дании в США Эспер Меллер Серенсен оперативно отреагировал на это новое скандальное сообщение.

В социальной сети X (Twitter) он решил напомнить команде Дональда Трампа, что отношения между странами должны строиться на взаимном уважении и признании суверенитета: