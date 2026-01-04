В оточенні Трампа натякають на анексію Гренландії

Дружина ключового радника президента США Кеті Міллер неочікувано для всіх опублікувала карту Гренландії в кольорах прапора США. Це стало причиною нового гучного скандалу на міжнародній арені.

США можуть анексувати Гренландію

Скандальна операція США у Венесуелі досі гучно обговорюється на міжнародному рівні.

Однак, як виявилося, команда Трампа уже готова до нових радикальних геополітичних кроків.

Так, у найближчому оточенні американського лідера США Дональда Трампа знову порушили питання про розширення американських кордонів — цього разу в Арктиці.

Йдеться про допис дружини ключового радника президента США Кеті Міллер.

Остання опублікувала карту Гренландії в кольорах прапора США.

Підпис у публікації в соціальній мережі X (Twitter) складається з одного лаконічного слова: "Скоро".

Варто звернути увагу на те, що посол Данії у США Єспер Меллер Серенсен оперативно відреагував на цей новий скандальний допис.

У соціальній мережі X (Twitter) він вирішив нагадати команді Дональда Трампа, що відносини між країнами мають будуватися на взаємній повазі та визнанні суверенітету: