В ОП назвали главного планировщика войны РФ против Украины
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В ОП назвали главного планировщика войны РФ против Украины

Валерий Герасимов
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Источник:  24 канал

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, начальник генштаба оккупационной армии РФ Валерий Герасимов является единственным человеком, разрабатывающим стратегию преступной войны Кремля против Украины.

Герасимов является единственным стратегом Кремля в войне против Украины

Подоляк подчеркнул, что Герасимов остался едва ли не единственным в силовом блоке страны-агрессорки, кого фактически не коснулись проведенные кремлевским диктатором Владимиром Путиным недавние изменения.

Представитель ОП подчеркнул, что уволенный с должности главы минобороны РФ и назначенный секретарем Совбеза страны-агрессорки Сергей Шойгу никогда не имел особого влияния и не был для Путина важной фигурой.

Однако Путин решил заменить Патрушева Шойгу из-за того, что тот в политическом плане отодвигал кремлевского диктатора в тень.

Почему Путин не решится уволить Герасимова

Подоляк отметил, что фактически Герасимов является разработчиком концепции так называемой гибридной войны, которую Кремль активно ведет не только против Украины, но и против западных стран.

При этом советник руководителя ОП отметил, что среди российских военных преступников и элиты Герасимов имеет высокий авторитет.

Подоляк отметил, что увольнение Герасимова спровоцировало бы конфликт между Путиным и высшим военным руководством РФ и российскими околовластными элитами.

Шойгу — это никто, учитывая компетенции. Герасимов — совсем другая история. Герасимов — это практически единственный человек, планирующий войну и понимающий ее в стратегическом смысле этого слова. Мне кажется, что схожих с ним по уровню понимания, что такое война вообще нет. Насколько он эффективен в этом смысле — это уже другой вопрос, — объясняет представитель ОП.

В то же время Кремль "унизил" Герасимова и поставил множество людей, которые будут контролировать каждый его шаг. Но, несмотря на это, он имеет авторитет в России и разбирается в стратегии долгой войны.

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