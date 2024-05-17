Герасимов является единственным стратегом Кремля в войне против Украины

Подоляк подчеркнул, что Герасимов остался едва ли не единственным в силовом блоке страны-агрессорки, кого фактически не коснулись проведенные кремлевским диктатором Владимиром Путиным недавние изменения.

Представитель ОП подчеркнул, что уволенный с должности главы минобороны РФ и назначенный секретарем Совбеза страны-агрессорки Сергей Шойгу никогда не имел особого влияния и не был для Путина важной фигурой.

Однако Путин решил заменить Патрушева Шойгу из-за того, что тот в политическом плане отодвигал кремлевского диктатора в тень.

Почему Путин не решится уволить Герасимова

Подоляк отметил, что фактически Герасимов является разработчиком концепции так называемой гибридной войны, которую Кремль активно ведет не только против Украины, но и против западных стран.

При этом советник руководителя ОП отметил, что среди российских военных преступников и элиты Герасимов имеет высокий авторитет.

Подоляк отметил, что увольнение Герасимова спровоцировало бы конфликт между Путиным и высшим военным руководством РФ и российскими околовластными элитами.

Шойгу — это никто, учитывая компетенции. Герасимов — совсем другая история. Герасимов — это практически единственный человек, планирующий войну и понимающий ее в стратегическом смысле этого слова. Мне кажется, что схожих с ним по уровню понимания, что такое война вообще нет. Насколько он эффективен в этом смысле — это уже другой вопрос, — объясняет представитель ОП. Поделиться