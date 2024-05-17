По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, начальник генштаба оккупационной армии РФ Валерий Герасимов является единственным человеком, разрабатывающим стратегию преступной войны Кремля против Украины.
Герасимов является единственным стратегом Кремля в войне против Украины
Подоляк подчеркнул, что Герасимов остался едва ли не единственным в силовом блоке страны-агрессорки, кого фактически не коснулись проведенные кремлевским диктатором Владимиром Путиным недавние изменения.
Представитель ОП подчеркнул, что уволенный с должности главы минобороны РФ и назначенный секретарем Совбеза страны-агрессорки Сергей Шойгу никогда не имел особого влияния и не был для Путина важной фигурой.
Однако Путин решил заменить Патрушева Шойгу из-за того, что тот в политическом плане отодвигал кремлевского диктатора в тень.
Почему Путин не решится уволить Герасимова
Подоляк отметил, что фактически Герасимов является разработчиком концепции так называемой гибридной войны, которую Кремль активно ведет не только против Украины, но и против западных стран.
При этом советник руководителя ОП отметил, что среди российских военных преступников и элиты Герасимов имеет высокий авторитет.
Подоляк отметил, что увольнение Герасимова спровоцировало бы конфликт между Путиным и высшим военным руководством РФ и российскими околовластными элитами.
В то же время Кремль "унизил" Герасимова и поставил множество людей, которые будут контролировать каждый его шаг. Но, несмотря на это, он имеет авторитет в России и разбирается в стратегии долгой войны.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-