За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, начальник генштабу окупаційної армії РФ Валерій Герасимов є єдиною людиною, яка розробляє стратегію злочинної війни Кремля проти України.

Герасимов є єдиним стратегом Кремля у війні проти України

Подоляк підкреслив, що Герасимов залишився чи не єдиним у силовому блоці країни-агресорки, кого фактично не торкнулись проведені кремлівським диктатором Володимиром Путіним нещодавні зміни.

Представник ОП підкреслив, що звільнений з посади глави міноборони РФ та призначений секретарем радбезу країни-агресорки Сергій Шойгу ніколи не мав особливого впливу і не був для Путіна важливою фігурою.

Однак Путін вирішив замінити Патрушева на Шойгу через те, що той у політичному плані відсував кремлівського диктатора у тінь.

Чому Путін не наважиться звільнити Герасимова

Подоляк зазначив, що фактично Герасимов є розробником концепції так званої “гібридної війни”, яку Кремль активно веде не тільки проти України, а й проти західних країн.

При цьому радника керівника ОП зазначив, що серед російських військових злочинців та еліти Герасимов має високий авторитет.

Подоляк зазначив, що звільнення Герасимова спровокувало б конфлікт між Путіним та вищим військовим керівництвом РФ та російськими навколовладними елітами.

Шойгу — це ніхто з огляду на компетенції. Герасимов — зовсім інша історія. Герасимов — це практично єдина людина, яка планує війну та розуміє її в стратегічному сенсі цього слова. Мені здається, що схожих з ним за рівнем розуміння, що таке війна — взагалі немає. Наскільки він ефективний у цьому розумінні — це вже інше питання, — пояснює представник ОП. Поширити