За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, начальник генштабу окупаційної армії РФ Валерій Герасимов є єдиною людиною, яка розробляє стратегію злочинної війни Кремля проти України.
Герасимов є єдиним стратегом Кремля у війні проти України
Подоляк підкреслив, що Герасимов залишився чи не єдиним у силовому блоці країни-агресорки, кого фактично не торкнулись проведені кремлівським диктатором Володимиром Путіним нещодавні зміни.
Представник ОП підкреслив, що звільнений з посади глави міноборони РФ та призначений секретарем радбезу країни-агресорки Сергій Шойгу ніколи не мав особливого впливу і не був для Путіна важливою фігурою.
Однак Путін вирішив замінити Патрушева на Шойгу через те, що той у політичному плані відсував кремлівського диктатора у тінь.
Чому Путін не наважиться звільнити Герасимова
Подоляк зазначив, що фактично Герасимов є розробником концепції так званої “гібридної війни”, яку Кремль активно веде не тільки проти України, а й проти західних країн.
При цьому радника керівника ОП зазначив, що серед російських військових злочинців та еліти Герасимов має високий авторитет.
Подоляк зазначив, що звільнення Герасимова спровокувало б конфлікт між Путіним та вищим військовим керівництвом РФ та російськими навколовладними елітами.
Водночас Кремль "принизив" Герасимова та поставив велику кількість людей, які будуть контролювати кожен його крок. Та попри це він має авторитет у Росії та розуміється на стратегії довгої війни.
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