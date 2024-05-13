В Офисе Президента считают, что перестановки связаны с тотальной милитаризацией экономики и перестройкой систем снабжения армии РФ.
Окончательный переход РФ к военному «коммунизму»
По мнению советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, кадровые изменения высоких должностных лиц в Российской Федерации свидетельствуют о необходимости ресурсного обеспечения "бесконечной войны".
Михаил Подоляк перечислил факторы, свидетельствующие о перестройке в российской управленческой вертикали.
Также, по мнению Михаила Подоляка, одним из факторов является постепенное выдавливание на периферию «дворцовых амбиций» группы Патрушева. По мнению советника руководителя ОП, это говорит о нарастании недоверия внутри путинской вертикали.
По словам Михаила Подоляка, Россия окончательно самоизолируется и будет пытаться масштабировать войну.
Советник главы ОП подытожил, что нет никаких вариантов, что Россия вернется к адекватному участию в глобальных процессах, и потому любые переговорные форматы невозможны.
Детали кадровых изменений в РФ
Кремлевский диктатор Владимир Путин уволил с должности главы минобороны РФ Сергея Шойгу и вместо него предложил назначить первого замглавы российского правительства Андрея Белоусова.
При этом в указе Путина говорится, что Шойгу назначается секретарем Совбеза РФ вместо Николая Патрушева.
Как сообщили в Кремле, Патрушев останется в руководстве РФ, но его новая должность станет известна в течение нескольких дней.
Аналитики из Института изучения войны (ISW) отмечают, что последние события в российской политике подтверждают инсайдерские данные о том, что диктатор Владимир Путин решил отомстить главе Минобороны РФ Сергею Шойгу за провалы солдат РФ на украинском фронте.
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