В Офисе Президента считают, что перестановки связаны с тотальной милитаризацией экономики и перестройкой систем снабжения армии РФ.

Окончательный переход РФ к военному «коммунизму»

По мнению советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, кадровые изменения высоких должностных лиц в Российской Федерации свидетельствуют о необходимости ресурсного обеспечения "бесконечной войны".

Михаил Подоляк перечислил факторы, свидетельствующие о перестройке в российской управленческой вертикали.

Окончательный переход страны к военному «коммунизму» (тотальная милитаризация экономики и перестройка систем снабжения армии) для ресурсного обеспечения «бесконечной войны». Перераспределение функционального воздействия между традиционными кланами Резкое сокращение числа влиятельных членов неформального околопутинского «Политбюро 2.0». Решение вечной задачи по укрощению армейской коррупции (низведение группы Шойгу). Михаил Подоляк Советник руководителя ОП

Также, по мнению Михаила Подоляка, одним из факторов является постепенное выдавливание на периферию «дворцовых амбиций» группы Патрушева. По мнению советника руководителя ОП, это говорит о нарастании недоверия внутри путинской вертикали.

По словам Михаила Подоляка, Россия окончательно самоизолируется и будет пытаться масштабировать войну.

Они пытаются расширить форматы войны, параллельно перенастраивая экономику на функционирование в остро/дефицитных форматах, так или иначе способных обеспечивать резкое наращивание милитарной составляющей – заявил Михаил Подоляк. Поделиться

Советник главы ОП подытожил, что нет никаких вариантов, что Россия вернется к адекватному участию в глобальных процессах, и потому любые переговорные форматы невозможны.

Детали кадровых изменений в РФ

Кремлевский диктатор Владимир Путин уволил с должности главы минобороны РФ Сергея Шойгу и вместо него предложил назначить первого замглавы российского правительства Андрея Белоусова.

При этом в указе Путина говорится, что Шойгу назначается секретарем Совбеза РФ вместо Николая Патрушева.

Как сообщили в Кремле, Патрушев останется в руководстве РФ, но его новая должность станет известна в течение нескольких дней.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) отмечают, что последние события в российской политике подтверждают инсайдерские данные о том, что диктатор Владимир Путин решил отомстить главе Минобороны РФ Сергею Шойгу за провалы солдат РФ на украинском фронте.