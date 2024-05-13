В Офісі Президента вважають, що перестановки пов'язані з тотальною мілітаризацією економіки й перебудовою систем постачання армії РФ.
Остаточний перехід РФ до воєнного «комунізму»
На думку радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, кадрові зміни високих посадовців в Російській Федерації свідчать про потребу ресурсного забезпечення "нескінченної війни".
Михайло Подоляк перерахував фактори, які свідчать про перебудову в російській управлінській вертикалі.
Також на думку Михайла Подоляка одним з факторів є поступове видавлювання на периферію «палацових амбіцій» групи Патрушева. На думку радника керівника ОП це говорить про наростання недовіри всередині путінської вертикалі.
За словами Михайла Подоляка Росія остаточно самоізолюється й намагатиметься масштабувати війну.
Радник голови ОП підсумував, що немає жодних варіантів, що Росія повернеться до адекватної участі в глобальних процесах, і тому будь-які переговорні формати неможливі.
Деталі кадрових змін в РФ
Кремлівський диктатор Володимир Путін звільнив з посади глави міноборони РФ Сергія Шойгу та замість нього запропонував призначити першого заступника керівника російського уряду Андрія Бєлоусова.
При цьому в указі Путіна зазначається, що Шойгу призначається секретарем Радбезу РФ замість Миколи Патрушева.
Як повідомили в Кремлі, Патрушев залишиться в керівництві РФ, але його нова посада стане відомою протягом кількох днів.
Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що останні події в російській політиці підтверджують інсайдерські дані про те, що диктатор Володимир Путін вирішив помститися главі Міноборони РФ Сергію Шойгу за провали солдатів РФ на українському фронті.
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