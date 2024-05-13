В ОП відреагували на кадрові зміни у верхівці РФ
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В ОП відреагували на кадрові зміни у верхівці РФ

Михайло Подоляк
Джерело:  Михайло Подоляк

В Офісі Президента вважають, що перестановки пов'язані з тотальною мілітаризацією економіки й перебудовою систем постачання армії РФ.

Остаточний перехід РФ до воєнного «комунізму»

На думку радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, кадрові зміни високих посадовців в Російській Федерації свідчать про потребу ресурсного забезпечення "нескінченної війни".

Михайло Подоляк перерахував фактори, які свідчать про перебудову в російській управлінській вертикалі.

Остаточний перехід країни до воєнного «комунізму» (тотальна мілітаризація економіки й перебудова систем постачання армії) для ресурсного забезпечення «нескінченної війни». Перерозподіл функціонального впливу між традиційними кланами. Різке скорочення кількості впливових членів неформального навколопутінського «Політбюро 2.0». Розв’язання вічного завдання з приборкання армійської корупції (низведення групи Шойгу).

Михайло Подоляк

Михайло Подоляк

Радник керівника ОП

Також на думку Михайла Подоляка одним з факторів є поступове видавлювання на периферію «палацових амбіцій» групи Патрушева. На думку радника керівника ОП це говорить про наростання недовіри всередині путінської вертикалі.

За словами Михайла Подоляка Росія остаточно самоізолюється й намагатиметься масштабувати війну.

Вони намагаються розширити формати війни, паралельно переналаштовуючи економіку на функціонування в гостро/дефіцитних форматах, які так чи інакше здатні забезпечувати різке нарощування мілітарного складника – заявив Михайло Подоляк.

Радник голови ОП підсумував, що немає жодних варіантів, що Росія повернеться до адекватної участі в глобальних процесах, і тому будь-які переговорні формати неможливі.

Деталі кадрових змін в РФ

Кремлівський диктатор Володимир Путін звільнив з посади глави міноборони РФ Сергія Шойгу та замість нього запропонував призначити першого заступника керівника російського уряду Андрія Бєлоусова. 

При цьому в указі Путіна зазначається, що Шойгу призначається секретарем Радбезу РФ замість Миколи Патрушева.

Як повідомили в Кремлі, Патрушев залишиться в керівництві РФ, але його нова посада стане відомою протягом кількох днів.

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що останні події в російській політиці підтверджують інсайдерські дані про те, що диктатор Володимир Путін вирішив помститися главі Міноборони РФ Сергію Шойгу за провали солдатів РФ на українському фронті.

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