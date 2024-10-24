В ОПУ опровергли информацию о 7 противниках Украины в НАТО
Категория
Украина
Дата публикации

В ОПУ опровергли информацию о 7 противниках Украины в НАТО

В ОПУ опровергли информацию о 7 противниках Украины в НАТО
Read in English
Читати українською
Источник:  Украинская правда

Офис президента Украины опроверг информацию о том, что семь стран НАТО выступают против приглашения Украины в Альянс. Идею приглашения Украины поддерживает абсолютное большинство стран-членов.

Главные тезисы

  • Офис президента Украины опроверг информацию о 7 противниках приглашения Украины в НАТО, подчеркивая поддержку большинством стран-членов Альянса.
  • Приглашение Украины в НАТО является ключевым элементом Плана победы, представленного президентом Зеленским для достижения справедливого мира.
  • Украина не согласна отдать свои территории в обмен на вступление в НАТО и настаивает на приглашении в рамках международно признанных границ.
  • Президент Зеленский подчеркнул, что приглашение в НАТО во время войны имеет для Украины особое значение, несмотря на проблемы с отдельными членами Альянса.
  • Украина не рассматривает свои оккупированные территории как часть других государств и не готова обсуждать вступление в НАТО в обмен на эти территории.

Информация о "7 противниках" приглашения Украины в НАТО ложна

Слухи о том, что 7 стран против приглашения Украины в НАТО не соответствуют действительности. Они распространяются для создания ошибочного впечатления об отсутствии поддержки. На самом деле, большинство членов Альянса поддерживают идею, а с остальными продолжается активная работа, — заявил пресс-секретарь Офиса президента Сергей Никифоров.

Никифоров добавил, что приглашение Украины в НАТО является ключевым элементом Плана победы, который президент Зеленский презентовал международным партнерам и парламенту для достижения справедливого мира.

Напомним, издание Politico опубликовало материал о том, что План победы президента Украины Владимира Зеленского сталкивается с проблемой, поскольку базируется на получении Украиной приглашения к вступлению в НАТО, а некоторые ключевые члены альянса не заинтересованы в том, чтобы это произошло.

Противниками приглашения являются Германия, США, Венгрия, Словакия, Бельгия, Словения и Испания.

Украина не согласна отдать свои территории ради вступления в НАТО

Как заявил глава государства Владимир Зеленский, Украина хочет получить приглашение на вступление в НАТО в рамках международно признанных границ.

Несмотря на это, он добавил, что приглашение должно быть предоставлено еще во время войны.

Второе, почему я подчеркиваю приглашение? Потому что оно дается стране в международно-признанных границах. И это для меня принципиальная вещь: получить приглашение во время войны… Это не просто приглашение, а приглашение, пока война еще не закончилась, подчеркнул президент.

По словам Владимира Зеленского, Украина не признает оккупированные территории как часть других государств и не обсуждает вступление в НАТО в обмен на эти территории.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Конгрессе США заявили о красной линии для НАТО после решения Путина
Майк Тернер
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ станет сильнее. Генерал НАТО озвучил важное предупреждение
НАТО не имеет права недооценивать угрозу со стороны РФ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Вступление Украины в НАТО. Германия внезапно начала менять свою позицию
Шольц

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?