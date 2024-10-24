В ОПУ опровергли информацию о 7 противниках Украины в НАТО

Офис президента Украины опроверг информацию о том, что семь стран НАТО выступают против приглашения Украины в Альянс. Идею приглашения Украины поддерживает абсолютное большинство стран-членов.

Информация о "7 противниках" приглашения Украины в НАТО ложна

Слухи о том, что 7 стран против приглашения Украины в НАТО не соответствуют действительности. Они распространяются для создания ошибочного впечатления об отсутствии поддержки. На самом деле, большинство членов Альянса поддерживают идею, а с остальными продолжается активная работа, — заявил пресс-секретарь Офиса президента Сергей Никифоров. Поделиться

Никифоров добавил, что приглашение Украины в НАТО является ключевым элементом Плана победы, который президент Зеленский презентовал международным партнерам и парламенту для достижения справедливого мира.

Напомним, издание Politico опубликовало материал о том, что План победы президента Украины Владимира Зеленского сталкивается с проблемой, поскольку базируется на получении Украиной приглашения к вступлению в НАТО, а некоторые ключевые члены альянса не заинтересованы в том, чтобы это произошло.

Противниками приглашения являются Германия, США, Венгрия, Словакия, Бельгия, Словения и Испания.

Украина не согласна отдать свои территории ради вступления в НАТО

Как заявил глава государства Владимир Зеленский, Украина хочет получить приглашение на вступление в НАТО в рамках международно признанных границ.

Несмотря на это, он добавил, что приглашение должно быть предоставлено еще во время войны.

Второе, почему я подчеркиваю приглашение? Потому что оно дается стране в международно-признанных границах. И это для меня принципиальная вещь: получить приглашение во время войны… Это не просто приглашение, а приглашение, пока война еще не закончилась, подчеркнул президент. Поделиться

По словам Владимира Зеленского, Украина не признает оккупированные территории как часть других государств и не обсуждает вступление в НАТО в обмен на эти территории.