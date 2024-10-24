В ОПУ опровергли информацию о 7 противниках Украины в НАТО

Офис президента Украины опроверг информацию о том, что семь стран НАТО выступают против приглашения Украины в Альянс. Идею приглашения Украины поддерживает абсолютное большинство стран-членов.
Главные тезисы
- Офис президента Украины опроверг информацию о 7 противниках приглашения Украины в НАТО, подчеркивая поддержку большинством стран-членов Альянса.
- Приглашение Украины в НАТО является ключевым элементом Плана победы, представленного президентом Зеленским для достижения справедливого мира.
- Украина не согласна отдать свои территории в обмен на вступление в НАТО и настаивает на приглашении в рамках международно признанных границ.
- Президент Зеленский подчеркнул, что приглашение в НАТО во время войны имеет для Украины особое значение, несмотря на проблемы с отдельными членами Альянса.
- Украина не рассматривает свои оккупированные территории как часть других государств и не готова обсуждать вступление в НАТО в обмен на эти территории.
Информация о "7 противниках" приглашения Украины в НАТО ложна
Никифоров добавил, что приглашение Украины в НАТО является ключевым элементом Плана победы, который президент Зеленский презентовал международным партнерам и парламенту для достижения справедливого мира.
Напомним, издание Politico опубликовало материал о том, что План победы президента Украины Владимира Зеленского сталкивается с проблемой, поскольку базируется на получении Украиной приглашения к вступлению в НАТО, а некоторые ключевые члены альянса не заинтересованы в том, чтобы это произошло.
Противниками приглашения являются Германия, США, Венгрия, Словакия, Бельгия, Словения и Испания.
Украина не согласна отдать свои территории ради вступления в НАТО
Как заявил глава государства Владимир Зеленский, Украина хочет получить приглашение на вступление в НАТО в рамках международно признанных границ.
Несмотря на это, он добавил, что приглашение должно быть предоставлено еще во время войны.
По словам Владимира Зеленского, Украина не признает оккупированные территории как часть других государств и не обсуждает вступление в НАТО в обмен на эти территории.
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