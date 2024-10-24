В ОПУ спростували інформацію про 7 противників України в НАТО

Офіс президента України спростував інформацію про те, що сім країн НАТО виступають проти запрошення України до Альянсу. Ідею запрошення України підтримує абсолютна більшість країн-членів.

Інформацію про "7 противників" запрошення України в НАТО є неправдивою

Чутки про те, що 7 країн проти запрошення України до НАТО, не відповідають дійсності. Вони поширюються для створення хибного враження про відсутність підтримки. Насправді більшість членів Альянсу підтримують ідею, а з рештою триває активна робота, — заявив прессекретар Офісу президента Сергій Никифоров. Поширити

Никифоров додав, що запрошення України до НАТО — це ключовий елемент Плану перемоги, який президент Зеленський презентував міжнародним партнерам і парламенту для досягнення справедливого миру.

Нагадаємо, видання Politico опублікувало матеріал про те, що План перемоги президента України Володимира Зеленського стикається з проблемою, оскільки базується на отриманні Україною запрошення до вступу в НАТО, а деякі ключові члени альянсу не зацікавлені в тому, щоб це сталося.

Противниками запрошення ніби є Німеччина, США, Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія та Іспанія.

Україна не згодна віддати свої території заради вступу в НАТО

Як заявив глава держави Володимир Зеленський, Україна хоче отримати запрошення на вступ до НАТО в межах міжнародно визнаних кордонів.

Попри це він додав, що запрошення має бути надане ще під час війни.

Друге, чому я наголошую на запрошенні? Тому що воно дається країні в міжнародно визнаних кордонах. І це для мене принципова річ: отримати запрошення під час війни… Це не просто запрошення, а запрошення, поки війна ще не закінчилася, — наголосив президент. Поширити

За словами Володимира Зеленського, Україна не визнає окуповані території як частину інших держав і не обговорює вступ до НАТО в обмін на ці території.