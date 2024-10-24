В ОПУ спростували інформацію про 7 противників України в НАТО

Офіс президента України спростував інформацію про те, що сім країн НАТО виступають проти запрошення України до Альянсу. Ідею запрошення України підтримує абсолютна більшість країн-членів.
Головні тези:
- Інформація про існування 7 противників України в НАТО є неправдивою та має за мету створення хибного враження про відсутність підтримки вступу України до Альянсу.
- Більшість країн-членів НАТО підтримують ідею запрошення України до Альянсу, тоді як з рештою триває активна робота щодо цього питання.
- Запрошення України до НАТО вважається ключовим елементом Плану перемоги, запропонованого президентом Зеленським для досягнення справедливого миру.
- Президент України підкреслив, що країна не взяла на себе зобов'язання віддати свої території заради вступу до НАТО, підкреслюючи важливість запрошення в межах міжнародно визнаних кордонів.
Інформацію про "7 противників" запрошення України в НАТО є неправдивою
Никифоров додав, що запрошення України до НАТО — це ключовий елемент Плану перемоги, який президент Зеленський презентував міжнародним партнерам і парламенту для досягнення справедливого миру.
Нагадаємо, видання Politico опублікувало матеріал про те, що План перемоги президента України Володимира Зеленського стикається з проблемою, оскільки базується на отриманні Україною запрошення до вступу в НАТО, а деякі ключові члени альянсу не зацікавлені в тому, щоб це сталося.
Противниками запрошення ніби є Німеччина, США, Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія та Іспанія.
Україна не згодна віддати свої території заради вступу в НАТО
Як заявив глава держави Володимир Зеленський, Україна хоче отримати запрошення на вступ до НАТО в межах міжнародно визнаних кордонів.
Попри це він додав, що запрошення має бути надане ще під час війни.
За словами Володимира Зеленського, Україна не визнає окуповані території як частину інших держав і не обговорює вступ до НАТО в обмін на ці території.
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