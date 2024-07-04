В ОСГВ "Хортица" раскрыли подробности ситуации в районе Часового Яра
Категория
Украина
Дата публикации

В ОСГВ "Хортица" раскрыли подробности ситуации в районе Часового Яра

Военные ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина, украинские военные отступили из микрорайона "Канал" в Часовом Яру Донецкой области.

Главные тезисы

  • Украинские военные отступили из микрорайона “Канал” в Часовом Яру из-за угрозы жизни и здоровью военнослужащих.
  • Оккупационная армия РФ совершила более 230 обстрелов за сутки в районе Часового Яра, проводя впечатляющее количество штурмов и авиаударов.
  • Противодействие ВСУ привело к уничтожению 78 окупантов, ранению 140 и захвату в плен двух врагов, а также уничтожению вражеской техники.
  • Российские оккупанты продолжают попытки наступления на Часов Яр, используя мощные артиллерийские обстрелы, ударные дроны и авиацию.
  • Ситуация в районе Часового Яра свидетельствует о продолжающемся противостоянии между украинскими военными и российскими оккупантами, с неснижающимся напряжением на фронте.

Что происходит в районе Часового Яра

Микрорайон "Канал", в который враг вошел, содержать было нецелесообразно. Ведь это угрожало жизни и здоровью военнослужащих. Позиции наших защитников были разрушены. Было принято решение командованием отойти на более защищенные, более заготовленные позиции, – объясняет Волошин.

Он отметил, что российские оккупанты не прекращают попыток наступления на этом направлении.

У них есть какие-то определенные дедлайны, которые он не может выполнить несколько месяцев подряд, - взять город Часов Яр. Попытка его есть повесить свое трехцветное тряпье, - предположил спикер ОСГВ "Хортица".

Что известно о потерях армии РФ в районе Часового Яра

По информации Волошина, в течение суток в районе Часового Яра оккупационная армия РФ произвела 238 обстрелов по всем видам вооружения. Предыдущие сутки - почти 260, еще предыдущие - тоже более 270 обстрелов.

Большая часть вражеских обстрелов приходится именно как раз на южную часть города Часов Яр. Проведено было по всему направлению 34 вражеских штурма. Два штурма этих суток были проведены врагом на Часов Яр. Ну и вражеская авиация на направлении нанесла 16 авиаударов, сбросив 22 КАБа. По Временному Яру в эти сутки был один удар - неуправляемыми авиационными ракетами, - подчеркивает спикер ОСГВ "Хортица".

Он также подчеркнул, что российские оккупанты прикрывают собственные штурмы мощными артиллерийскими обстрелами, применением ударных дронов и авиацией.

И за те сутки было уничтожено 78 окупантов на направлении, 140 получили ранения, двоих наши военные взяли в плен. Также там были уничтожены несколько единиц вражеской техники: 1 САУ, 1 МТЛБ, две гаубицы и 7 складов с боеприпасами противника, - подчеркнул Волошин.

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