Что происходит в районе Часового Яра

Микрорайон "Канал", в который враг вошел, содержать было нецелесообразно. Ведь это угрожало жизни и здоровью военнослужащих. Позиции наших защитников были разрушены. Было принято решение командованием отойти на более защищенные, более заготовленные позиции, – объясняет Волошин. Поделиться

Он отметил, что российские оккупанты не прекращают попыток наступления на этом направлении.

У них есть какие-то определенные дедлайны, которые он не может выполнить несколько месяцев подряд, - взять город Часов Яр. Попытка его есть повесить свое трехцветное тряпье, - предположил спикер ОСГВ "Хортица". Поделиться

Что известно о потерях армии РФ в районе Часового Яра

По информации Волошина, в течение суток в районе Часового Яра оккупационная армия РФ произвела 238 обстрелов по всем видам вооружения. Предыдущие сутки - почти 260, еще предыдущие - тоже более 270 обстрелов.

Большая часть вражеских обстрелов приходится именно как раз на южную часть города Часов Яр. Проведено было по всему направлению 34 вражеских штурма. Два штурма этих суток были проведены врагом на Часов Яр. Ну и вражеская авиация на направлении нанесла 16 авиаударов, сбросив 22 КАБа. По Временному Яру в эти сутки был один удар - неуправляемыми авиационными ракетами, - подчеркивает спикер ОСГВ "Хортица". Поделиться

Он также подчеркнул, что российские оккупанты прикрывают собственные штурмы мощными артиллерийскими обстрелами, применением ударных дронов и авиацией.