По словам спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина, украинские военные отступили из микрорайона "Канал" в Часовом Яру Донецкой области.
Главные тезисы
- Украинские военные отступили из микрорайона “Канал” в Часовом Яру из-за угрозы жизни и здоровью военнослужащих.
- Оккупационная армия РФ совершила более 230 обстрелов за сутки в районе Часового Яра, проводя впечатляющее количество штурмов и авиаударов.
- Противодействие ВСУ привело к уничтожению 78 окупантов, ранению 140 и захвату в плен двух врагов, а также уничтожению вражеской техники.
- Российские оккупанты продолжают попытки наступления на Часов Яр, используя мощные артиллерийские обстрелы, ударные дроны и авиацию.
- Ситуация в районе Часового Яра свидетельствует о продолжающемся противостоянии между украинскими военными и российскими оккупантами, с неснижающимся напряжением на фронте.
Что происходит в районе Часового Яра
Он отметил, что российские оккупанты не прекращают попыток наступления на этом направлении.
Что известно о потерях армии РФ в районе Часового Яра
По информации Волошина, в течение суток в районе Часового Яра оккупационная армия РФ произвела 238 обстрелов по всем видам вооружения. Предыдущие сутки - почти 260, еще предыдущие - тоже более 270 обстрелов.
Он также подчеркнул, что российские оккупанты прикрывают собственные штурмы мощными артиллерийскими обстрелами, применением ударных дронов и авиацией.
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