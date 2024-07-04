За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, українські військові відступили з мікрорайону “Канал” у Часовому Яру на Донеччині.

Що відбувається в районі Часового Яру

Мікрорайон "Канал", в який ворог зайшов, утримувати було не доцільно. Адже це загрожувало життю і здоров'ю військовослужбовців. Позиції наших захисників було зруйновано. Було прийнято рішення командуванням відійти на більш захищені, більш заготовлені позиції, — пояснює Волошин. Поширити

Він зазначив, що російські окупанти не припиняють спроб наступу на цьому напрямку.

У них є якісь певні дедлайни, які він не може виконати кілька уже місяців поспіль, — взяти місто Часів Яр. Намагання його є повісити своє триколорне ганчір'я, — припустив речник ОСУВ “Хортиця”. Поширити

Що відомо про втрати армії РФ в районі Часового Яру

За інформацією Волошина, протягом доби в районі Часового Яру окупаційна армія РФ провела 238 обстрілів з усіх видів озброєння. Попередня доба — майже 260, ще попередня — теж понад 270 обстрілів.

Більша частина ворожих обстрілів приходиться саме якраз на південну частину міста Часів Яр. Проведено було на всьому напрямку 34 ворожих штурми. Два штурми цієї доби було проведено ворогом на Часів Яр. Ну і ворожа авіація на напрямку завдала 16 авіаударів, скинувши 22 КАБи. По Часовому Яру цієї доби був один удар — некерованими авіаційними ракетами, — підкреслює речник ОСУВ “Хортиця”. Поширити

Він також підкреслив, що російські окупанти прикривають власні штурми потужними артилерійськими обстрілами, застосуванням ударних дронів та авіацією.