В ОСУВ "Хортиця" розкрили подробиці ситуації в районі Часового Яру
Категорія
Україна
Дата публікації

В ОСУВ "Хортиця" розкрили подробиці ситуації в районі Часового Яру

Військові ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, українські військові відступили з мікрорайону “Канал” у Часовому Яру на Донеччині. 

Головні тези:

  • Українські військові відступили з мікрорайону “Канал” у Часовому Яру на Донеччині через загрозу життю та здоров'ю військовослужбовців.
  • Окупаційна армія РФ здійснила більше 230 обстрілів за одну добу в районі Часового Яру, проводячи вражаючу кількість штурмів та авіаударів.
  • В результаті протидії ЗСУ було знищено 78 окупантів, 140 отримали поранення, двоє окупантів РФ потрапили в полон, а також було знищено ворожу техніку.
  • Російські окупанти продовжують спроби наступу на Часів Яр, намагаючись захопити місто та демонструючи агресивну воєнну тактику.
  • Основна мета російських окупантів - встановлення власного контролю над Часовим Яром, незважаючи на активний опір українських військових та великі втрати ворожих сил.

Що відбувається в районі Часового Яру

Мікрорайон "Канал", в який ворог зайшов, утримувати було не доцільно. Адже це загрожувало життю і здоров'ю військовослужбовців. Позиції наших захисників було зруйновано. Було прийнято рішення командуванням відійти на більш захищені, більш заготовлені позиції, — пояснює Волошин.

Він зазначив, що російські окупанти не припиняють спроб наступу на цьому напрямку.

У них є якісь певні дедлайни, які він не може виконати кілька уже місяців поспіль, — взяти місто Часів Яр. Намагання його є повісити своє триколорне ганчір'я, — припустив речник ОСУВ “Хортиця”.

Що відомо про втрати армії РФ в районі Часового Яру

За інформацією Волошина, протягом доби в районі Часового Яру окупаційна армія РФ провела 238 обстрілів з усіх видів озброєння. Попередня доба — майже 260, ще попередня — теж понад 270 обстрілів.

Більша частина ворожих обстрілів приходиться саме якраз на південну частину міста Часів Яр. Проведено було на всьому напрямку 34 ворожих штурми. Два штурми цієї доби було проведено ворогом на Часів Яр. Ну і ворожа авіація на напрямку завдала 16 авіаударів, скинувши 22 КАБи. По Часовому Яру цієї доби був один удар — некерованими авіаційними ракетами, — підкреслює речник ОСУВ “Хортиця”.

Він також підкреслив, що російські окупанти прикривають власні штурми потужними артилерійськими обстрілами, застосуванням ударних дронів та авіацією.

І за ту добу було знищено 78 окупантів на напрямку, 140 отримали поранення, двох наші військові взяли в полон. Також там було знищено кілька одиниць ворожої техніки: 1 САУ, 1 МТЛБ, дві гаубиці та 7 складів з боєприпасами противника, — наголосив Волошин.

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