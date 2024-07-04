За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, українські військові відступили з мікрорайону “Канал” у Часовому Яру на Донеччині.
Головні тези:
- Українські військові відступили з мікрорайону “Канал” у Часовому Яру на Донеччині через загрозу життю та здоров'ю військовослужбовців.
- Окупаційна армія РФ здійснила більше 230 обстрілів за одну добу в районі Часового Яру, проводячи вражаючу кількість штурмів та авіаударів.
- В результаті протидії ЗСУ було знищено 78 окупантів, 140 отримали поранення, двоє окупантів РФ потрапили в полон, а також було знищено ворожу техніку.
- Російські окупанти продовжують спроби наступу на Часів Яр, намагаючись захопити місто та демонструючи агресивну воєнну тактику.
- Основна мета російських окупантів - встановлення власного контролю над Часовим Яром, незважаючи на активний опір українських військових та великі втрати ворожих сил.
Що відбувається в районі Часового Яру
Він зазначив, що російські окупанти не припиняють спроб наступу на цьому напрямку.
Що відомо про втрати армії РФ в районі Часового Яру
За інформацією Волошина, протягом доби в районі Часового Яру окупаційна армія РФ провела 238 обстрілів з усіх видів озброєння. Попередня доба — майже 260, ще попередня — теж понад 270 обстрілів.
Він також підкреслив, що російські окупанти прикривають власні штурми потужними артилерійськими обстрілами, застосуванням ударних дронів та авіацією.
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