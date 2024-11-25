В ОТУ «Луганск» раскрыли подробности боев за Торецк

В ОТУ "Луганск" не подтвердили информацию о продвижении российских войск в северной части Торецка.
Главные тезисы
- Бои в Торецке характеризуются динамичностью и требуют постоянного внимания военных, продолжаются городские бои и наступление врага малыми штурмовыми группами.
- Российские войска в Торецке совершают множество авиаударов и масштабных атак, однако несут потери, включая уничтожение техники и оккупантов.
- По информации пресс-секретаря ОТУ "Луганск", российские военные отсутствуют в северной части Торецка, несмотря на разговоры о их продвижении.
- Наблюдается уменьшение вражеских штурмов на Северском и Краматорском направлениях, в то время как в Торецке они продолжаются с высокими потерями на стороне врага.
- Для ОТУ "Луганск" ситуация остается сложной, с постоянными боями, авиаударами и уничтожением вражеской техники, что требует повышенного внимания и действий.
Российских военных нет в северной части Торецка
Об этом в телеэфире заявила пресс-секретарь ОТУ «Луганск» Анастасия Бобовникова, комментируя вопрос об информации врага о якобы продвижении россиян на 650 м в северной части Торецка (Донецкая область).
Я не подтверждаю информацию российских пропагандистов. В северной части города они (россияне) еще не появляются. .Поэтому трудно сказать о том, какая ситуация в самом городе конкретно на той или иной улице может забежать на соседнюю улицу, но это не значит, что он там закрепился, его сразу уничтожают, делают невозможным перемещение или берут в плен.
Бобовникова добавила, что на Торецком направлении количество штурмов со стороны россиян не уменьшилось, потери врага в живой силе также остаются стабильно высокими. Она отметила, что на Северском и Краматорском направлениях наблюдается уменьшение количества штурмов.
В Торецке продолжаются городские бои
Об этом в телеэфире 15 ноября заявила пресс-секретарь ОТУ «Луганск» Анастасия Бобовникова.
Кроме того, враг наносит много авиаударов в зоне ответственности ОТУ "Луганск", буквально уничтожая города по каждому из направлений. За 14 ноября было 27 авиаударов, во время которых враг сверг 56 КАБов.
Бобовникова добавила, что непосредственно в городе Торецк идут ожесточенные бои, и Силы обороны ежесуточно уничтожают до 100 оккупантов.
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