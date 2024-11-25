В ОТУ «Луганск» раскрыли подробности боев за Торецк

В ОТУ "Луганск" не подтвердили информацию о продвижении российских войск в северной части Торецка.

Российских военных нет в северной части Торецка

Об этом в телеэфире заявила пресс-секретарь ОТУ «Луганск» Анастасия Бобовникова, комментируя вопрос об информации врага о якобы продвижении россиян на 650 м в северной части Торецка (Донецкая область).

Я не подтверждаю информацию российских пропагандистов. В северной части города они (россияне) еще не появляются. .Поэтому трудно сказать о том, какая ситуация в самом городе конкретно на той или иной улице может забежать на соседнюю улицу, но это не значит, что он там закрепился, его сразу уничтожают, делают невозможным перемещение или берут в плен.

Бобовникова добавила, что на Торецком направлении количество штурмов со стороны россиян не уменьшилось, потери врага в живой силе также остаются стабильно высокими. Она отметила, что на Северском и Краматорском направлениях наблюдается уменьшение количества штурмов.

В Торецке продолжаются городские бои

Об этом в телеэфире 15 ноября заявила пресс-секретарь ОТУ «Луганск» Анастасия Бобовникова.

В Торецком направлении враг наступает малыми штурмовыми группами, поскольку там ведутся городские бои, очень тяжелые бои. В районе Нелиповки враг буквально недавно применял технику. 12 окупантов было уничтожено и 7 единиц техники. Поделиться

Кроме того, враг наносит много авиаударов в зоне ответственности ОТУ "Луганск", буквально уничтожая города по каждому из направлений. За 14 ноября было 27 авиаударов, во время которых враг сверг 56 КАБов.