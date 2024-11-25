В ОТУ «Луганськ» розкрили подробиці боїв за Торецьк
Категорія
Україна
Дата публікації

В ОТУ «Луганськ» розкрили подробиці боїв за Торецьк

Торецьк
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

В ОТУ «Луганськ» не підтвердили інформацію про просування російських військ у північній частині Торецька.

Головні тези:

  • Бої у місті відзначаються динамічністю та вимагають постійної уваги військових.
  • На Торецькому напрямку ворог наступає малими штурмовими групами, ведуться бої з технікою.
  • Російські сили здійснюють багато авіаударів та масштабні атаки, але зазнають втрат.
  • У Торецьку тривають запеклі бої, тоді як на інших напрямках ворожі штурми зменшуються.

Російських військових немає у північній частині Торецька

Про це в телеефірі заявила речниця ОТУ «Луганськ» Анастасія Бобовнікова, коментуючи питання про інформацію ворога про нібито просування росіян на 650 м у північній частині Торецька (Донецька область).

Я не підтверджую інформацію російських пропагандистів. У північній частині міста вони (росіяни — ред.) ще не з'являються. Хоча я мушу сказати, що міські бої — одні із найскладніших боїв у військовій практиці. Вони визначаються динамічністю та вимагають постійної уваги від військових. Тому важко сказати про те, яка ситуація в самому місті конкретно на тій чи іншій вулиці. Ворог може забігти на сусідню вулицю, але це не значить, що він там закріпився, його одразу знищують, унеможливлюють йому переміщення або беруть у полон.

Бобовнікова додала, що на Торецькому напрямку кількість штурмів з боку росіян не зменшилася, втрати ворога у живій силі також залишаються стабільно високими. Вона зауважила, що на Сіверському та Краматорському напрямках спостерігається зменшення кількості штурмів.

У Торецьку продовжуються міські бої

Про це в телеефірі 15 листопада заявила речниця ОТУ «Луганськ» Анастасія Бобовнікова.

На Торецькому напрямку ворог наступає малими штурмовими групами, оскільки там ведуться міські бої, дуже важкі бої. В районі Нелипівки ворог буквально нещодавно застосовував техніку. 12 окупантів було знищено і 7 одиниць техніки.

Окрім того, ворог завдає багато авіаударів у зоні відповідальності ОТУ “Луганськ”, буквально знищуючи міста на кожному з напрямків. За 14 листопада було 27 авіаударів, під час яких ворог скинув 56 КАБів.

Бобовнікова додала, що безпосередньо в місті Торецьк точаться запеклі бої, і Сили оборони щодоби знищують до 100 окупантів.

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