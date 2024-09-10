В Пентагоне отрицают информацию о захвате армией РФ Покровска
Категория
Украина
Дата публикации

В Пентагоне отрицают информацию о захвате армией РФ Покровска

Минобороны США
В Пентагоне отрицают информацию о захвате армией РФ Покровска
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Представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что конкретной географической информации по захвату российскими оккупантами Покровска.

Главные тезисы

  • Пентагон официально опроверг информацию о захвате армией РФ Покровска.
  • Представитель Пентагона отметил интенсивные бои вблизи города и отсутствие конкретной географической информации о захвате.
  • Украинские защитники остановили множество штурмовых действий российских захватчиков на Покровском направлении.
  • Согласно Генштабу, за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений на различных направлениях.

В Пентагоне озвучили детали по ситуации на Покровском направлении

Комментируя заявления РФ о захвате территории вблизи Покровска, представитель Пентагона генерал Патрик Райдер отметил, что "за пределами Покровска продолжаются интенсивные бои".

Однако пока нет конкретной географической информации о том, что захватила армия РФ.

Мы знаем, что в недавнем прошлом они добились некоторых постепенных успехов, поскольку они продолжают свое наступление по направлению к Покровску. То, что они делают, это то, что россияне пытаются пробиться в этот город. Их еще нет. Они не обязательно близки к захвату этого города, — сообщил Райдер.

На уточняющий вопрос, верят ли США, что Россия заняла город, Райдер ответил, что нет.

Этот город, в частности, находится на стратегическом перекрестке, особенно с точки зрения линий связи. И потому для Украины, безусловно, важно продолжать его удерживать. И я знаю, что они прилагают значительные усилия для этого, — сказал представитель Пентагона.

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений.

  • На Купянском направлении за сутки произошло 12 атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Стельмаховки и Лозовой.

  • На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперед около восьми разных населенных пунктов. Акцент делал возле Невского, Новосадового, Торского, Григорьевки и Макеевки.

  • На Северском направлении украинские защитники также отражали 14 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спорного и Звановки.

  • На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил девять атак неподалеку от Нелиповки и Торецкая.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Новотроицкое, Гродовка, Новогродовка, Селидово и Михайловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Михайловки и Новогродовки.

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