В Пентагоне отрицают информацию о захвате армией РФ Покровска

Представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что конкретной географической информации по захвату российскими оккупантами Покровска.
Главные тезисы
- Пентагон официально опроверг информацию о захвате армией РФ Покровска.
- Представитель Пентагона отметил интенсивные бои вблизи города и отсутствие конкретной географической информации о захвате.
- Украинские защитники остановили множество штурмовых действий российских захватчиков на Покровском направлении.
- Согласно Генштабу, за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений на различных направлениях.
В Пентагоне озвучили детали по ситуации на Покровском направлении
Комментируя заявления РФ о захвате территории вблизи Покровска, представитель Пентагона генерал Патрик Райдер отметил, что "за пределами Покровска продолжаются интенсивные бои".
Однако пока нет конкретной географической информации о том, что захватила армия РФ.
На уточняющий вопрос, верят ли США, что Россия заняла город, Райдер ответил, что нет.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений.
На Купянском направлении за сутки произошло 12 атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Стельмаховки и Лозовой.
На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперед около восьми разных населенных пунктов. Акцент делал возле Невского, Новосадового, Торского, Григорьевки и Макеевки.
На Северском направлении украинские защитники также отражали 14 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спорного и Звановки.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил девять атак неподалеку от Нелиповки и Торецкая.
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