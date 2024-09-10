В Пентагоне отрицают информацию о захвате армией РФ Покровска

Мы знаем, что в недавнем прошлом они добились некоторых постепенных успехов, поскольку они продолжают свое наступление по направлению к Покровску. То, что они делают, это то, что россияне пытаются пробиться в этот город. Их еще нет. Они не обязательно близки к захвату этого города, — сообщил Райдер.