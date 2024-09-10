У Пентагоні заперечили інформацію про захоплення армією РФ Покровська

Представник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що конкретної географічної інформації щодо захоплення російськими окупантами Покровська.
Головні тези:
- Пентагон заперечує інформацію про захоплення військами РФ Покровська на сході України.
- У США немає конкретних доказів на підтвердження захоплення міста армією РФ.
- На фронті зафіксовано більше 160 бойових зіткнень, українські захисники успішно відбивають атаки ворожих підрозділів на різних напрямках.
- Пентагон підтримує Україну та наголошує на стратегічному значенні утримання міста Покровськ на сході країни.
У Пентагоні озвучили деталі щодо ситуації на Покровському напрямку
Коментуючи заяви РФ про захоплення території поблизу Покровська, представник Пентагону генерал Патрік Райдер зазначив, що “за межами Покровська тривають інтенсивні бої”.
Проте наразі не має конкретної географічної інформації щодо того, що захопила армія РФ.
На уточнююче запитання, чи вірять США, що Росія зайняла місто, Райдер відповів, що ні.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 12 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Стельмахівки та Лозової.
На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутись уперед неподалік восьми різних населених пунктів. Акцент робив біля Невського, Новосадового, Торського, Григорівки та Макіївки.
На Сіверському напрямку українські захисники також відбивали 14 штурмових дій російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Спірного та Званівки.
На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив дев’ять атак неподалік Неліпівки та Торецька.
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