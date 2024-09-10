У Пентагоні заперечили інформацію про захоплення армією РФ Покровська

Ми знаємо, що в недавньому минулому вони досягли деяких поступових успіхів, оскільки вони продовжують свій наступ у напрямку до Покровська. Те, що вони роблять, — це те, що росіяни намагаються пробитися до цього міста. Їх ще немає. Вони не обов’язково близькі до захоплення цього міста, — повідомив Райдер.