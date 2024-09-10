У Пентагоні заперечили інформацію про захоплення армією РФ Покровська
Категорія
Україна
Дата публікації

У Пентагоні заперечили інформацію про захоплення армією РФ Покровська

Міноборони США
У Пентагоні заперечили інформацію про захоплення армією РФ Покровська
Read in English

Представник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що конкретної географічної інформації щодо захоплення російськими окупантами Покровська.

Головні тези:

  • Пентагон заперечує інформацію про захоплення військами РФ Покровська на сході України.
  • У США немає конкретних доказів на підтвердження захоплення міста армією РФ.
  • На фронті зафіксовано більше 160 бойових зіткнень, українські захисники успішно відбивають атаки ворожих підрозділів на різних напрямках.
  • Пентагон підтримує Україну та наголошує на стратегічному значенні утримання міста Покровськ на сході країни.

У Пентагоні озвучили деталі щодо ситуації на Покровському напрямку

Коментуючи заяви РФ про захоплення території поблизу Покровська, представник Пентагону генерал Патрік Райдер зазначив, що “за межами Покровська тривають інтенсивні бої”.

Проте наразі не має конкретної географічної інформації щодо того, що захопила армія РФ.

Ми знаємо, що в недавньому минулому вони досягли деяких поступових успіхів, оскільки вони продовжують свій наступ у напрямку до Покровська. Те, що вони роблять, — це те, що росіяни намагаються пробитися до цього міста. Їх ще немає. Вони не обов’язково близькі до захоплення цього міста, — повідомив Райдер.

На уточнююче запитання, чи вірять США, що Росія зайняла місто, Райдер відповів, що ні.

Це місто, зокрема, знаходиться на стратегічному перехресті, особливо з точки зору ліній зв'язку. І тому для України, безумовно, важливо продовжувати його утримувати. І я знаю, що вони докладають значних зусиль для цього, — сказав речник Пентагону.

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень.

  • На Куп’янському напрямку за добу відбулося 12 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Стельмахівки та Лозової.

  • На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутись уперед неподалік восьми різних населених пунктів. Акцент робив біля Невського, Новосадового, Торського, Григорівки та Макіївки.

  • На Сіверському напрямку українські захисники також відбивали 14 штурмових дій російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Спірного та Званівки.

  • На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив дев’ять атак неподалік Неліпівки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову і наступальну дію агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Новотроїцьке, Гродівка, Новогродівка, Селідове та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Михайлівки та Новогродівки.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Нацгвардійці "Кара-Дагу" угнали в окупантів танк на Покровському напрямку ― відео
Танк Т-72
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Курахівський та Покровський напрямки залишаються найгарячішими на фронті
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські захисники проводять контратаки на Покровському напрямку
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?