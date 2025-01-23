В Пентагоне сделали важное заявление насчет военной помощи Украине

Президентский указ Дональда Трампа о 90-дневной паузе в оказании международной поддержки не влияет на программы вооруженной помощи Украине.

В Пентагоне сделали заявление по Украине и указу Трампа

Безопасная помощь Украине не подпадает под ограничение недавнего указа об иностранной помощи, поскольку оно касается только программ развития, а не военной поддержки, — сообщили в Минобороны США.

Это означает, что контракты на изготовление оружия для Украины по программе USAI, оформленные администрацией Байдена, остаются в силе.

Также конкретный указ Трампа не влияет на какие-либо остаточные и ранее запланированные поставки оружия из составов США по программе PDA, которое было объявлено Джо Байденом. Поделиться

Впрочем, неизвестно, как именно президентский указ Трампа может повлиять на невоенную помощь для Украины.

Указ Трампа об остановке внешней помощи США

В первый день в должности Дональд Трамп подписал указ о 90-дневной остановке внешней помощи США по программам развития.

В нем говорится, что все руководители министерств и агентств, которые отвечают за программы США по иностранному развитию, должны немедленно приостановить выделение и выплату средств иностранным странам и международным неправительственным организациям — к пересмотру таких программ на эффективность и соответствие политике США.

Такая проверка должна быть проведена в течение 90 дней с момента подписания указа.