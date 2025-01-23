В Пентагоне сделали важное заявление насчет военной помощи Украине

Президентский указ Дональда Трампа о 90-дневной паузе в оказании международной поддержки не влияет на программы вооруженной помощи Украине.
Главные тезисы
- Президентский указ Трампа о 90-дневной паузе в оказании международной поддержки не влияет на программы вооруженной помощи Украине.
- Безопасная помощь Украине не подпадает под ограничение указа об иностранной помощи, поскольку касается только программ развития, а не военной поддержки.
- Контракты на изготовление оружия для Украины по программе USAI остаются в силе, влияние Трампа не касается остаточной и ранее запланированной поставки оружия по программе PDA.
- Пока неизвестно, как президентский указ Трампа может повлиять на невоенную помощь Украине, но контракты остаются в силе.
- Президентский указ Трампа об остановке внешней помощи предусматривает проверку программ помощи иностранному развитию на соответствие политике США в течение 90 дней.
В Пентагоне сделали заявление по Украине и указу Трампа
Безопасная помощь Украине не подпадает под ограничение недавнего указа об иностранной помощи, поскольку оно касается только программ развития, а не военной поддержки, — сообщили в Минобороны США.
Это означает, что контракты на изготовление оружия для Украины по программе USAI, оформленные администрацией Байдена, остаются в силе.
Впрочем, неизвестно, как именно президентский указ Трампа может повлиять на невоенную помощь для Украины.
Указ Трампа об остановке внешней помощи США
В первый день в должности Дональд Трамп подписал указ о 90-дневной остановке внешней помощи США по программам развития.
В нем говорится, что все руководители министерств и агентств, которые отвечают за программы США по иностранному развитию, должны немедленно приостановить выделение и выплату средств иностранным странам и международным неправительственным организациям — к пересмотру таких программ на эффективность и соответствие политике США.
Такая проверка должна быть проведена в течение 90 дней с момента подписания указа.
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