У Пентагоні зробили важливу заяву щодо військової допомоги Україні

Президентський указ Дональда Трампа про 90-денну паузу в наданні міжнародної підтримки не впливає на програми збройної допомоги Україні. Це підтвердив Пентагон.
Головні тези:
- Президентський указ Трампа не впливає на програми збройної допомоги Україні, це підтвердив Пентагон.
- Безпекова допомога Україні не підпадає під обмеження указу про іноземну допомогу, оскільки він стосується лише програм розвитку, а не військової підтримки.
- Контракти на виготовлення зброї для України за програмою USAI залишаються в силі, вплив Трампа не стосується залишкового та раніше запланованого постачання зброї за програмою PDA.
- Наразі невідомо, як президентський указ Трампа може вплинути на невійськову допомогу Україні, посольство США уточнень щодо цього не надає.
- Указ Трампа про зупинку зовнішньої допомоги передбачає перевірку програм з допомоги іноземному розвитку на відповідність політиці США протягом 90 днів.
У Пентагоні зробили заяву щодо України та указу Трампа
Безпекова допомога Україні не підпадає під обмеження нещодавнього указу про іноземну допомогу, оскільки він стосується лише програм розвитку, а не військової підтримки, — повідомили в Міноборони США.
Це означає, що контракти на виготовлення зброї для України за програмою USAI, оформлені адміністрацією Байдена, залишаються в силі.
Втім, наразі невідомо, як саме президентський указ Трампа може вплинути на невійськову допомогу для України. Посольство США в Україні додаткових пояснень з цього приводу не дає і посилається на оприлюднений текст указу президента Трампа.
Указ Трампа про зупинку зовнішньої допомоги США
У перший день на посаді Дональд Трамп підписав указ про 90-денну зупинку зовнішньої допомоги США на програми з розвитку.
У ньому йдеться, що всі керівники міністерств і агенцій, які відповідають за програми США з допомоги іноземного розвитку, повинні негайно призупинити виділення та виплату коштів іноземним країнам та міжнародним неурядовим організаціям — до перегляду таких програм на ефективність та відповідність політиці США.
Таку перевірку мають провести протягом 90 днів з моменту підписання указу.
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