У Пентагоні зробили важливу заяву щодо військової допомоги Україні

Президентський указ Дональда Трампа про 90-денну паузу в наданні міжнародної підтримки не впливає на програми збройної допомоги Україні. Це підтвердив Пентагон.

У Пентагоні зробили заяву щодо України та указу Трампа

Безпекова допомога Україні не підпадає під обмеження нещодавнього указу про іноземну допомогу, оскільки він стосується лише програм розвитку, а не військової підтримки, — повідомили в Міноборони США.

Це означає, що контракти на виготовлення зброї для України за програмою USAI, оформлені адміністрацією Байдена, залишаються в силі.

Також конкретний указ Трампа не впливає на будь-які залишкове і раніше заплановане постачання зброї зі складів США за програмою PDA, яке було оголошене Джо Байденом. Поширити

Втім, наразі невідомо, як саме президентський указ Трампа може вплинути на невійськову допомогу для України. Посольство США в Україні додаткових пояснень з цього приводу не дає і посилається на оприлюднений текст указу президента Трампа.

Указ Трампа про зупинку зовнішньої допомоги США

У перший день на посаді Дональд Трамп підписав указ про 90-денну зупинку зовнішньої допомоги США на програми з розвитку.

У ньому йдеться, що всі керівники міністерств і агенцій, які відповідають за програми США з допомоги іноземного розвитку, повинні негайно призупинити виділення та виплату коштів іноземним країнам та міжнародним неурядовим організаціям — до перегляду таких програм на ефективність та відповідність політиці США.

Таку перевірку мають провести протягом 90 днів з моменту підписання указу.