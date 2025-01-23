У Пентагоні зробили важливу заяву щодо військової допомоги Україні
Категорія
Світ
Дата публікації

У Пентагоні зробили важливу заяву щодо військової допомоги Україні

Пентагон
Read in English
Джерело:  Голос Америки

Президентський указ Дональда Трампа про 90-денну паузу в наданні міжнародної підтримки не впливає на програми збройної допомоги Україні. Це підтвердив Пентагон.

Головні тези:

  • Президентський указ Трампа не впливає на програми збройної допомоги Україні, це підтвердив Пентагон.
  • Безпекова допомога Україні не підпадає під обмеження указу про іноземну допомогу, оскільки він стосується лише програм розвитку, а не військової підтримки.
  • Контракти на виготовлення зброї для України за програмою USAI залишаються в силі, вплив Трампа не стосується залишкового та раніше запланованого постачання зброї за програмою PDA.
  • Наразі невідомо, як президентський указ Трампа може вплинути на невійськову допомогу Україні, посольство США уточнень щодо цього не надає.
  • Указ Трампа про зупинку зовнішньої допомоги передбачає перевірку програм з допомоги іноземному розвитку на відповідність політиці США протягом 90 днів.

У Пентагоні зробили заяву щодо України та указу Трампа

Безпекова допомога Україні не підпадає під обмеження нещодавнього указу про іноземну допомогу, оскільки він стосується лише програм розвитку, а не військової підтримки, — повідомили в Міноборони США.

Це означає, що контракти на виготовлення зброї для України за програмою USAI, оформлені адміністрацією Байдена, залишаються в силі.

Також конкретний указ Трампа не впливає на будь-які залишкове і раніше заплановане постачання зброї зі складів США за програмою PDA, яке було оголошене Джо Байденом.

Втім, наразі невідомо, як саме президентський указ Трампа може вплинути на невійськову допомогу для України. Посольство США в Україні додаткових пояснень з цього приводу не дає і посилається на оприлюднений текст указу президента Трампа.

Указ Трампа про зупинку зовнішньої допомоги США

У перший день на посаді Дональд Трамп підписав указ про 90-денну зупинку зовнішньої допомоги США на програми з розвитку.

У ньому йдеться, що всі керівники міністерств і агенцій, які відповідають за програми США з допомоги іноземного розвитку, повинні негайно призупинити виділення та виплату коштів іноземним країнам та міжнародним неурядовим організаціям — до перегляду таких програм на ефективність та відповідність політиці США.

Таку перевірку мають провести протягом 90 днів з моменту підписання указу.

В тексті документа мовиться, що жодна подальша зовнішня допомога США не буде надаватися у спосіб, який не повністю узгоджується із зовнішньою політикою президента Сполучених Штатів.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Ми все знаємо. Майбутній глава Пентагона виступив з першою заявою щодо України
Гегсет
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп готує окремий указ щодо криптовалюти. Як це вплине на біткоїн
Дональд та Меланія Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп підписав перші укази на посаді президента. Які вони
Дональд Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?