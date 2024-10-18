В Пентагоне высоко оценили дальнобойные дроны производства Украины

Украинские дальнобойные беспилотники являются эффективным и точным вооружением. Также их преимуществом является низкая стоимость по сравнению с ракетами. Об этом сообщил на брифинге министр обороны США Ллойд Остин.
Главные тезисы
- Дальнобойные украинские дроны признаны эффективным и точным вооружением с высоким потенциалом на поле боя.
- Украинские беспилотники обладают низкой стоимостью по сравнению с традиционными ракетами, что делает их довольно доступными для производства в больших партиях.
- Дальнобойные дроны Украины отличаются высокой эффективностью, точностью и экономичностью производства, что вызывает интерес со стороны мировых военных структур.
Дальнобойные украинские дроны являются эффективным оружием — Остин
Остин отметил, что Украина "с большим успехом" использует свои дальнобойные беспилотники для нанесения ударов. В частности, украинские защитники недавно смогли атаковать склады с боеприпасами стратегического уровня, что повлияло на поле боя.
Остин обратил внимание, что Украина может сама производить такие беспилотники, а также быстро расширить производство.
Остин также подчеркнул, что как Украина будет использовать такой потенциал, решать только ей.
LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III and @SecGenNATO Mark Rutte brief the media following a @NATO defense ministerial meeting in Brussels. https://t.co/ybpzXgaz8O— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) October 18, 2024
Запрет на удары ВСУ западным оружием в глубь России
США, Британия и Франция предоставляют Украине дальнобойные ракеты, которые могут поражать цели на расстоянии нескольких сот километров.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский представил план победы, предусматривающий, в частности, разрешение на удары вглубь России западным оружием. Но пока ограничения союзники не снимали.
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