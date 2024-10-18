В Пентагоне высоко оценили дальнобойные дроны производства Украины

Украинские дальнобойные беспилотники являются эффективным и точным вооружением. Также их преимуществом является низкая стоимость по сравнению с ракетами. Об этом сообщил на брифинге министр обороны США Ллойд Остин.

Дальнобойные украинские дроны являются эффективным оружием — Остин

Остин отметил, что Украина "с большим успехом" использует свои дальнобойные беспилотники для нанесения ударов. В частности, украинские защитники недавно смогли атаковать склады с боеприпасами стратегического уровня, что повлияло на поле боя.

Остин обратил внимание, что Украина может сама производить такие беспилотники, а также быстро расширить производство.

Дроны доказали свою эффективность и точность. Если учесть тот факт, что одна ракета с точной наводкой стоит в некоторых случаях около миллиона долларов, а эти беспилотники они могут производить в огромных количествах за меньшую стоимость. Так что если посмотреть на баланс и эффект, который создается на поле боя, я думаю, что это отличный потенциал. Ллойд Остин Министр обороны США

Остин также подчеркнул, что как Украина будет использовать такой потенциал, решать только ей.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III and @SecGenNATO Mark Rutte brief the media following a @NATO defense ministerial meeting in Brussels. https://t.co/ybpzXgaz8O — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) October 18, 2024

Запрет на удары ВСУ западным оружием в глубь России

США, Британия и Франция предоставляют Украине дальнобойные ракеты, которые могут поражать цели на расстоянии нескольких сот километров.

Но украинские защитники ограничены в использовании такого вооружения — они не могут применять его для ударов в глубь России. Снятие подобных ограничений Киев активно обсуждает с Лондоном, Парижем и Вашингтоном. Поделиться

Недавно президент Украины Владимир Зеленский представил план победы, предусматривающий, в частности, разрешение на удары вглубь России западным оружием. Но пока ограничения союзники не снимали.