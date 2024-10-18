В Пентагоне высоко оценили дальнобойные дроны производства Украины
Категория
Мир
Дата публикации

В Пентагоне высоко оценили дальнобойные дроны производства Украины

U.S. Department of Defense
Паляниця
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Украинские дальнобойные беспилотники являются эффективным и точным вооружением. Также их преимуществом является низкая стоимость по сравнению с ракетами. Об этом сообщил на брифинге министр обороны США Ллойд Остин.

Главные тезисы

  • Дальнобойные украинские дроны признаны эффективным и точным вооружением с высоким потенциалом на поле боя.
  • Украинские беспилотники обладают низкой стоимостью по сравнению с традиционными ракетами, что делает их довольно доступными для производства в больших партиях.
  • Дальнобойные дроны Украины отличаются высокой эффективностью, точностью и экономичностью производства, что вызывает интерес со стороны мировых военных структур.

Дальнобойные украинские дроны являются эффективным оружием — Остин

Остин отметил, что Украина "с большим успехом" использует свои дальнобойные беспилотники для нанесения ударов. В частности, украинские защитники недавно смогли атаковать склады с боеприпасами стратегического уровня, что повлияло на поле боя.

Остин обратил внимание, что Украина может сама производить такие беспилотники, а также быстро расширить производство.

Дроны доказали свою эффективность и точность. Если учесть тот факт, что одна ракета с точной наводкой стоит в некоторых случаях около миллиона долларов, а эти беспилотники они могут производить в огромных количествах за меньшую стоимость. Так что если посмотреть на баланс и эффект, который создается на поле боя, я думаю, что это отличный потенциал.

Ллойд Остин

Ллойд Остин

Министр обороны США

Остин также подчеркнул, что как Украина будет использовать такой потенциал, решать только ей.

Запрет на удары ВСУ западным оружием в глубь России

США, Британия и Франция предоставляют Украине дальнобойные ракеты, которые могут поражать цели на расстоянии нескольких сот километров.

Но украинские защитники ограничены в использовании такого вооружения — они не могут применять его для ударов в глубь России. Снятие подобных ограничений Киев активно обсуждает с Лондоном, Парижем и Вашингтоном.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский представил план победы, предусматривающий, в частности, разрешение на удары вглубь России западным оружием. Но пока ограничения союзники не снимали.

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