У Пентагоні високо оцінили далекобійні дрони виробництва України

Українські далекобійні безпілотники є ефективним та точним озброєнням. Також їх перевагою є низька вартість порівняно з ракетами. Про це повідомив на брифінгу міністр оборони США Ллойд Остін.
Головні тези:
- Далекобійні українські безпілотники є ефективним та точним видом озброєння.
- Вони мають значно нижчу вартість порівняно з традиційними ракетами.
- Із можливістю виробництва великих партій за менші витрати, українські дрони мають високий потенціал на полі бою.
- Обмеження на використання далекобійних ракет ЗСУ ударів вглиб Росії анонсує можливість співпраці зі ЗМІ активними учасниками.
- Уряд України планує вести переговори зі своїми союзниками для зняття обмежень на використання дронів в ударних операціях.
Далекобійні українські дрони є ефективною зброєю — Остін
Остін зазначив, що Україна "з великим успіхом" використовує свої далекобійні безпілотники для завдання ударів. Зокрема українські захисники нещодавно змогли атакувати склади з боєприпасами стратегічного рівня, "що вплинуло на поле бою".
Остін звернув увагу на те, що Україна може сама виробляти такі безпілотники, а також швидко розширити виробництво.
Остін також підкреслив, що як Україна буде використовувати такий потенціал, — вирішувати лише їй.
LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III and @SecGenNATO Mark Rutte brief the media following a @NATO defense ministerial meeting in Brussels. https://t.co/ybpzXgaz8O— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) October 18, 2024
Заборона на удари ЗСУ західною зброєю вглиб Росії
США, Британія та Франція надають Україні далекобійні ракети, які можуть вражати цілі на відстані кількох сотень кілометрів.
Нещодавно президент України Володимир Зеленський представив план перемоги, який, зокрема, передбачає дозвіл на удари вглиб Росії західною зброєю. Але поки що обмеження союзники не знімали.
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