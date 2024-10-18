У Пентагоні високо оцінили далекобійні дрони виробництва України
Категорія
Світ
Дата публікації

У Пентагоні високо оцінили далекобійні дрони виробництва України

U.S. Department of Defense
Паляниця

Українські далекобійні безпілотники є ефективним та точним озброєнням. Також їх перевагою є низька вартість порівняно з ракетами. Про це повідомив на брифінгу міністр оборони США Ллойд Остін.

Головні тези:

  • Далекобійні українські безпілотники є ефективним та точним видом озброєння.
  • Вони мають значно нижчу вартість порівняно з традиційними ракетами.
  • Із можливістю виробництва великих партій за менші витрати, українські дрони мають високий потенціал на полі бою.
  • Обмеження на використання далекобійних ракет ЗСУ ударів вглиб Росії анонсує можливість співпраці зі ЗМІ активними учасниками.
  • Уряд України планує вести переговори зі своїми союзниками для зняття обмежень на використання дронів в ударних операціях.

Далекобійні українські дрони є ефективною зброєю — Остін

Остін зазначив, що Україна "з великим успіхом" використовує свої далекобійні безпілотники для завдання ударів. Зокрема українські захисники нещодавно змогли атакувати склади з боєприпасами стратегічного рівня, "що вплинуло на поле бою".

Остін звернув увагу на те, що Україна може сама виробляти такі безпілотники, а також швидко розширити виробництво.

Дрони довели свою ефективність і точність. Якщо врахувати той факт, що одна ракета з точним наведенням коштує в деяких випадках близько мільйона доларів, а ці безпілотники вони можуть виробляти у величезних кількостях за меншу вартість. Тож якщо подивитися на баланс та ефект, який створюється на полі бою, я думаю, що це чудовий потенціал.

Ллойд Остін

Ллойд Остін

Міністр оборони США

Остін також підкреслив, що як Україна буде використовувати такий потенціал, — вирішувати лише їй.

Заборона на удари ЗСУ західною зброєю вглиб Росії

США, Британія та Франція надають Україні далекобійні ракети, які можуть вражати цілі на відстані кількох сотень кілометрів.

Але українські захисники обмежені у використанні такого озброєння — вони не можуть застосовувати його для ударів углиб Росії. Зняття таких обмежень Київ активно обговорює з Лондоном, Парижем та Вашингтоном.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський представив план перемоги, який, зокрема, передбачає дозвіл на удари вглиб Росії західною зброєю. Але поки що обмеження союзники не знімали.

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