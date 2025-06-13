В первый раз в истории. Официальный курс евро побил новый рекорд

По состоянию на 13 июня Национальный банк снизил курс доллара по отношению к гривне. Что касается курса евро, то он вырос более чем на 60 копеек и обновил исторический максимум, превысив 48 гривен.
Главные тезисы
- Официальный курс на 13 июня 2025 установлен на уровне: 41,4880 гривен за 1 доллар (-0,0237 грн).
- Официальный курс евро составит 48,0825 грн за 1 евро (+0,6263 грн).
Курс евро впервые в истории превысил 48 гривен
Официальный курс доллара установили на уровне 41,48 грн, евро — 48,08 грн, что является новым рекордом (на 12 июня доллар — 41,51 грн, евро — 47,45 грн).
Что важно понимать, по состоянию на 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 41,35-41,43 грн.
В это же время "черный" курс евро составлял 47,90 — 48,25 грн.
Следует также отметить, что средние курсы валют в кассах банков были такими:
Доллар США — 41,17 — 41,75 грн (курс на 12 июня — 41,20 — 41,75 грн);
Евро — 47,50 — 48,25 грн (курс на 12 июня — 47,42 — 48,20 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара таковы:
Приватбанк — 41,08 — 41,68 грн;
Сбербанк — 41,30 — 41,70 грн;
Укрсиббанк — 41,20 — 41,80 грн;
ПУМБ — 41,20 — 41,80 грн;
Райффайзен — 41,25 — 41,50 грн.
Также отмечено, что наличные курсы евро установили на таком уровне:
Приватбанк — 47,30 — 48,30 грн;
Сбербанк — 47,70 — 48,50 грн;
Укрсиббанк — 47,45 — 48,45 грн;
ПУМБ — 47,70 — 48,40 грн;
Райффайзен — 47,30 — 47,96 грн.
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