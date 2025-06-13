В первый раз в истории. Официальный курс евро побил новый рекорд

По состоянию на 13 июня Национальный банк снизил курс доллара по отношению к гривне. Что касается курса евро, то он вырос более чем на 60 копеек и обновил исторический максимум, превысив 48 гривен.

Курс евро впервые в истории превысил 48 гривен

Официальный курс доллара установили на уровне 41,48 грн, евро — 48,08 грн, что является новым рекордом (на 12 июня доллар — 41,51 грн, евро — 47,45 грн).

Что важно понимать, по состоянию на 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 41,35-41,43 грн.

В это же время "черный" курс евро составлял 47,90 — 48,25 грн.

Следует также отметить, что средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США — 41,17 — 41,75 грн (курс на 12 июня — 41,20 — 41,75 грн);

Евро — 47,50 — 48,25 грн (курс на 12 июня — 47,42 — 48,20 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара таковы:

Приватбанк — 41,08 — 41,68 грн;

Сбербанк — 41,30 — 41,70 грн;

Укрсиббанк — 41,20 — 41,80 грн;

ПУМБ — 41,20 — 41,80 грн;

Райффайзен — 41,25 — 41,50 грн.

Также отмечено, что наличные курсы евро установили на таком уровне: