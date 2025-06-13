В первый раз в истории. Официальный курс евро побил новый рекорд
Категория
Экономика
Дата публикации

В первый раз в истории. Официальный курс евро побил новый рекорд

Министерство финансов Украины
Курс евро впервые в истории превысил 48 гривен
Читати українською

По состоянию на 13 июня Национальный банк снизил курс доллара по отношению к гривне. Что касается курса евро, то он вырос более чем на 60 копеек и обновил исторический максимум, превысив 48 гривен.

Главные тезисы

  • Официальный курс на 13 июня 2025 установлен на уровне: 41,4880 гривен за 1 доллар (-0,0237 грн).
  • Официальный курс евро составит 48,0825 грн за 1 евро (+0,6263 грн).

Курс евро впервые в истории превысил 48 гривен

Официальный курс доллара установили на уровне 41,48 грн, евро — 48,08 грн, что является новым рекордом (на 12 июня доллар — 41,51 грн, евро — 47,45 грн).

Что важно понимать, по состоянию на 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 41,35-41,43 грн.

В это же время "черный" курс евро составлял 47,90 — 48,25 грн.

Следует также отметить, что средние курсы валют в кассах банков были такими:

  • Доллар США — 41,17 — 41,75 грн (курс на 12 июня — 41,20 — 41,75 грн);

  • Евро — 47,50 — 48,25 грн (курс на 12 июня — 47,42 — 48,20 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара таковы:

  • Приватбанк — 41,08 — 41,68 грн;

  • Сбербанк — 41,30 — 41,70 грн;

  • Укрсиббанк — 41,20 — 41,80 грн;

  • ПУМБ — 41,20 — 41,80 грн;

  • Райффайзен — 41,25 — 41,50 грн.

Также отмечено, что наличные курсы евро установили на таком уровне:

  • Приватбанк — 47,30 — 48,30 грн;

  • Сбербанк — 47,70 — 48,50 грн;

  • Укрсиббанк — 47,45 — 48,45 грн;

  • ПУМБ — 47,70 — 48,40 грн;

  • Райффайзен — 47,30 — 47,96 грн.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США выделили сотни миллионов долларов на производство украинского оружия
Трамп продолжает помогать Украине
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Глава ЕЦБ назвала самую мощную альтернативу доллару
У евро есть шанс стать настоящим конкурентом доллара
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Чего дальше ждать от доллара — предупреждение НБУ
Что будет с долларом в будущем

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?