Уперше в історії. Офіційний курс євро побив новий рекорд
Категорія
Економіка
Дата публікації

Уперше в історії. Офіційний курс євро побив новий рекорд

Міністерство фінансів України
Курс євро вперше в історії перевищив 48 гривень

Станом на 13 червня Національний банк знизив курс долара до гривні. Що стосується курс євро, то він зріс на понад 60 копійок і оновив історичний максимум, перевищивши 48 гривень.

Головні тези:

  • Офіційний курс на 13 червня 2025 року встановлено на рівні: 41,4880 гривень за 1 долар (-0,0237 грн).
  • Офіційний курс євро становитиме 48,0825 гривень за 1 євро (+0,6263 грн).

Курс євро вперше в історії перевищив 48 гривень

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,48 грн, євро — 48,08 грн, що є новим рекордом (на 12 червня долар — 41,51 грн, євро — 47,45 грн).

Що важливо розуміти, станом на 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,35 — 41,43 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 47,90 — 48,25 грн.

Варто також зазначити, що середні курси валют у касах банків були такими:

  • Долар США — 41,17 — 41,75 грн (курс на 12 червня — 41,20 — 41,75 грн);

  • Євро — 47,50 — 48,25 грн (курс на 12 червня — 47,42 — 48,20 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

  • Приватбанк — 41,08 — 41,68 грн;

  • Ощадбанк — 41,30 — 41,70 грн;

  • Укрсиббанк — 41,20 — 41,80 грн;

  • ПУМБ — 41,20 — 41,80 грн;

  • Райффайзен — 41,25 — 41,50 грн.

Також вказано, що готівкові курси євро встановили на такому рівні:

  • Приватбанк — 47,30 — 48,30 грн;

  • Ощадбанк — 47,70 — 48,50 грн;

  • Укрсиббанк — 47,45 — 48,45 грн;

  • ПУМБ — 47,70 — 48,40 грн;

  • Райффайзен — 47,30 — 47,96 грн.

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