Уперше в історії. Офіційний курс євро побив новий рекорд

Станом на 13 червня Національний банк знизив курс долара до гривні. Що стосується курс євро, то він зріс на понад 60 копійок і оновив історичний максимум, перевищивши 48 гривень.

Курс євро вперше в історії перевищив 48 гривень

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,48 грн, євро — 48,08 грн, що є новим рекордом (на 12 червня долар — 41,51 грн, євро — 47,45 грн).

Що важливо розуміти, станом на 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,35 — 41,43 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 47,90 — 48,25 грн.

Варто також зазначити, що середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США — 41,17 — 41,75 грн (курс на 12 червня — 41,20 — 41,75 грн);

Євро — 47,50 — 48,25 грн (курс на 12 червня — 47,42 — 48,20 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк — 41,08 — 41,68 грн;

Ощадбанк — 41,30 — 41,70 грн;

Укрсиббанк — 41,20 — 41,80 грн;

ПУМБ — 41,20 — 41,80 грн;

Райффайзен — 41,25 — 41,50 грн.

Також вказано, що готівкові курси євро встановили на такому рівні: