В Подмосковье ликвидировали генерального конструктора и разработчика ракет Х-69 Шатского

Вполне возможно, за то, что рассказывал правду о войне (РФ против Украины — ред.). Он никогда не упоминал о том, что чем-то болеет. Вообще. Две недели назад он был еще в прекрасной форме. И вдруг ни с того ни с сего он умирает от рака, которого у него никогда не было, по свидетельству его самых разных друзей, — паникует приспешница Путина.