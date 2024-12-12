В Подмосковье ликвидировали генерального конструктора и разработчика ракет Х-69 Шатского
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Проиcшествия
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В Подмосковье ликвидировали генерального конструктора и разработчика ракет Х-69 Шатского

В Подмосковье ликвидировали генерального конструктора и разработчика ракет Х-69 Шатского
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Источник:  Суспільне

В России был ликвидирован Михаил Шатский, занимавший должность заместителя генерального конструктора КБ "Марс" и начальника отдела программного обеспечения. Он был ключевой фигурой в модернизации ракет Х-59 до уровня Х-69, активно используемых РФ для атак на Украину.

Главные тезисы

  • Михаил Шатский, генеральный конструктор и разработчик ракет Х-69, был ликвидирован в Подмосковье.
  • Ликвидацию Шатского, который занимал ключевую должность в модернизации ракет, сообщил журналист Александр Невзоров, подозревая в этом украинские спецслужбы.
  • Это еще один удар по российской военной инфраструктуре, направленный на ослабление его потенциала.

Что известно о ликвидации Михаила Шатского

Первым об этом сообщил российский журналист Александр Невзоров, отметив, что за операцией стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.

По словам Невзорова, Шатский был ответственен за внедрение новых беспилотных летательных аппаратов и модернизацию крылатых ракет. Эти разработки, по его словам, привели к гибели тысяч невинных украинцев.

Сегодня силами ГУР в Москве ликвидирован особо вредный преступник — заместитель генерального конструктора, руководитель отдела программного обеспечения КБ "Марс" Михаил Шатский, — написал Невзоров.

КБ "Марс" — российский разработчик бортовых систем автоматического управления и навигации авиационными и космическими летательными аппаратами. С декабря 2017 находится в ведомственном подчинении государственной корпорации "Росатом". До этого бюро находилось в ведении государственной корпорации "Роскосмос".

Как отмечают источники, ликвидация Шатского была тщательно спланирована операцией ГУР.

Источники подчеркивают, что это еще один удар по российской военной инфраструктуре, направленный на ослабление его потенциала.

Что известно о смерти пропагандиста Беннетта

Эту информацию официально подтвердила еще одна российская пропагандистка Маргарита Симоньян.

По словам приспешницы Путина, военный "эксперт" RT и автор документальных пропагандистских фильмов ушел из жизни в возрасте 46 лет.

Согласно официальной версии, причиной смерти стала болезнь печени.

Однако Маргариту Симоньян эта версия не удовлетворила. Она уже озвучила предположение, что Беннетт мог умереть не своей смертью.

Например, как считает пропагандистка, его могли убить.

Вполне возможно, за то, что рассказывал правду о войне (РФ против Украины — ред.). Он никогда не упоминал о том, что чем-то болеет. Вообще. Две недели назад он был еще в прекрасной форме. И вдруг ни с того ни с сего он умирает от рака, которого у него никогда не было, по свидетельству его самых разных друзей, — паникует приспешница Путина.

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