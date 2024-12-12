У Підмосковʼї ліквідували генерального конструктора та розробника ракет Х-69 Шатського
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У Підмосковʼї ліквідували генерального конструктора та розробника ракет Х-69 Шатського

У Підмосковʼї ліквідували генерального конструктора та розробника ракет Х-69 Шатського
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Джерело:  Суспільне

У Росії ліквідували Михайла Шатського, який обіймав посаду заступника генерального конструктора КБ "Марс" та начальника відділу програмного забезпечення. Він був ключовою фігурою у модернізації ракет Х-59 до рівня Х-69, які активно використовуються РФ для атак на Україну.

Головні тези:

  • Михайло Шатський був ключовою фігурою у модернізації ракет Х-59 до рівня Х-69, активно використованих РФ для атак на Україну.
  • Ліквідацію Шатського повідомив російський журналіст Олександр Невзоров, зазначивши, що за операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.
  • У результаті цієї події нанесено удар по російській військовій інфраструктурі, спрямований на послаблення її потенціалу.

Що відомо про ліквідацію Михайла Шатського

Першим про це повідомив російський журналіст Олександр Невзоров, зазначивши, що за операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.

За словами Невзорова, Шатський був відповідальним за впровадження нових безпілотних літальних апаратів і модернізацію крилатих ракет. Ці розробки, за його словами, призвели до загибелі тисяч невинних українців.

Сьогодні силами ГУР у Москві ліквідовано особливо шкідливого злочинця — заступника генерального конструктора, керівника відділу програмного забезпечення КБ “Марс” Михайла Шатського, — написав Невзоров.

КБ "Марс" — російський розробник бортових систем автоматичного управління і навігації авіаційними і космічними літальними апаратами. З грудня 2017 року перебуває у відомчому підпорядкуванні державної корпорації "Росатом". До того бюро було у підпорядкуванні державної корпорації "Роскосмос".

Як зазначають джерела, ліквідація Шатського була ретельно спланованою операцією ГУР.

Джерела підкреслюють, що це ще один удар по російській військовій інфраструктурі, спрямований на послаблення її потенціалу.

Що відомо про смерть пропагандиста Беннетта

Цю інформацію офіційно підтвердила ще одна російська пропагандистка Маргарита Симоньян.

За словами поплічниці Путіна, військовий “експерт” RT та автор документальних пропагандистських фільмів пішов з життя у віці 46 років.

Згідно з офіційною версією, причиною смерті стала хвороба печінки.

Проте Маргариту Симоньян ця версія не вдовольнила. Вона вже озвучила припущення, що Беннетт міг померти не своєю смертю.

До прикладу, як вважає пропагандистка, його могли вбити.

Цілком можливо, за те, що розповідав “правду” про війну (РФ проти України — ред.). Він ніколи не згадував про те, що чимось хворіє. Взагалі. Два тижні тому він ще був у прекрасній формі. І раптом ні з того ні з сього він помирає від раку, якого в нього ніколи не було, за свідченнями його найрізноманітніших друзів, — панікує поплічниця Путіна.

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