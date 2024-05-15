В Подмосковье пылала электроподстанция воинской части ФСБ — видео

Электроподстанция воинской части ФСБ и завода по производству военного оборудования загорелась в Балашихе под Москвой вечером 14 мая.
Пожар на территории завода ФСБ под Москвой — видео
Пожар на электроподстанции в Балашихе произошел накануне вечером. Об этом сообщали как местные власти, так и российские пропагандистские паблики.
В администрации заявили, что причиной пожара стало "короткое замыкание", а глава города о причинах умолчал. В СМИ пишут, что причиной мог стать поджог.
Как выяснилось, пожар произошел на подстанции местного завода "Прогресс". На территории этого же завода находится в/ч 35533 ФСБ РФ.
По данным аналитиков, эта военная часть входит в состав Научно-технической службы ФСБ РФ.
Центр занимается разработкой и производством и тестированием электронных носителей разных программ для военного комплекса страны и гражданских предприятий. В 2012 году сотрудниками ФБР были прекращены нелегальные закупки микроэлектроники в США, конечным покупателем которой являлся научно-исследовательский институт, находящийся в ведомстве ФСБ. Покупаемая электроника якобы должна была быть передана воинской части 35533.
Ранее в СССР это был Центральный научно-исследовательский институт специальной техники (ЦНИИСТ) в составе Оперативно-технического управления КГБ при СМ СССР. В целях конспирации назывался заводом «Прогресс», около ст. Железнодорожный — Балашиха.
Что известно о пожаре в российском Новочебоксарске
В городе Новочебоксарск произошел пожар на заводе "Химпром". Он задействован в производстве материалов для вооруженных сил оккупантов.
По данным пресс-службы завода, пожар якобы произошел "во время огневых работ по ремонту кабельной эстакады".
Пока известно, что возгорания потушили, пострадавших нет, угрозы выброса вредных веществ якобы также нет.
На территории промышленной площадки и санитарно-защитной зоны предприятия отобраны пробы воздуха, превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) оксида углерода, оксида и диоксида азота не зафиксированы, отбор и анализ проб будут продолжаться, — утверждают росСМИ.
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