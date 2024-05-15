В Подмосковье пылала электроподстанция воинской части ФСБ — видео

Электроподстанция воинской части ФСБ и завода по производству военного оборудования загорелась в Балашихе под Москвой вечером 14 мая.

Пожар на территории завода ФСБ под Москвой — видео

Пожар на электроподстанции в Балашихе произошел накануне вечером. Об этом сообщали как местные власти, так и российские пропагандистские паблики.

В администрации заявили, что причиной пожара стало "короткое замыкание", а глава города о причинах умолчал. В СМИ пишут, что причиной мог стать поджог.

На одной из трансформаторных подстанций в микрорайоне Павлино произошло возгорание. Все службы оперативно отреагировали на внештатную ситуацию, сейчас пожар был потушен. Подача электричества в дома возобновлена, — написал мер Балашихи Сергей Юров. Поделиться

Как выяснилось, пожар произошел на подстанции местного завода "Прогресс". На территории этого же завода находится в/ч 35533 ФСБ РФ.

По данным аналитиков, эта военная часть входит в состав Научно-технической службы ФСБ РФ.

Центр занимается разработкой и производством и тестированием электронных носителей разных программ для военного комплекса страны и гражданских предприятий. В 2012 году сотрудниками ФБР были прекращены нелегальные закупки микроэлектроники в США, конечным покупателем которой являлся научно-исследовательский институт, находящийся в ведомстве ФСБ. Покупаемая электроника якобы должна была быть передана воинской части 35533.

Ранее в СССР это был Центральный научно-исследовательский институт специальной техники (ЦНИИСТ) в составе Оперативно-технического управления КГБ при СМ СССР. В целях конспирации назывался заводом «Прогресс», около ст. Железнодорожный — Балашиха.

Что известно о пожаре в российском Новочебоксарске

В городе Новочебоксарск произошел пожар на заводе "Химпром". Он задействован в производстве материалов для вооруженных сил оккупантов.

По данным пресс-службы завода, пожар якобы произошел "во время огневых работ по ремонту кабельной эстакады".

Пока известно, что возгорания потушили, пострадавших нет, угрозы выброса вредных веществ якобы также нет.