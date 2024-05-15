У Підмосков'ї палала електропідстанція військової частини ФСБ — відео

Електропідстанція військової частини ФСБ та заводу з виробництва військового обладнання спалахнула в Балашисі під Москвою ввечері 14 травня.

Пожежа на території заводу ФСБ під Москвою — відео

Пожежа на електропідстанції у Балашисі сталася напередодні ввечері. Про це повідомляла як місцева влада, так і російські пропагандистські пабліки.

В адміністрації заявили, що причиною пожежі стало "коротке замикання", а голова міста про причини промовчав. У ЗМІ пишуть, що причиною міг стати підпал.

На одній із трансформаторних підстанцій у мікрорайоні Павліно сьогодні сталося загоряння. Всі служби оперативно відреагували на позаштатну ситуацію, зараз пожежу загасили. Подачу електрики до будинків відновлено, — написав голова Балашихи Сергій Юров. Поширити

Як з'ясувалося, пожежа сталася на підстанції місцевого заводу «Прогрес». На території цього ж заводу знаходиться в/ч 35 533 ФСБ РФ.

За даними аналітиків, ця військова частина входить до складу Науково-технічної служби ФСБ РФ.

Центр займається розробкою та виробництвом та тестуванням електронних носіїв різних програм для військового комплексу країни та цивільних підприємств. У 2012 році співробітниками ФБР було припинено нелегальні закупівлі мікроелектроніки в США, кінцевим покупцем якої був науково-дослідний інститут, який перебуває у відомстві ФСБ. Електроніка, що купується, нібито повинна була бути передана військовій частині 35533.

Раніше в СРСР це був Центральний науково-дослідний інститут спеціальної техніки (ЦНДІСТ) у складі Оперативно-технічного управління КДБ при РМ СРСР. З метою конспірації називався заводом «Прогрес», біля ст. Залізничний — Балашиха.

Що відомо про пожежу в Новочебоксарську Росії

У місті Новочебоксарськ РФ сталася пожежа на заводі “Хімпром”. Він задіяний у виробництві матеріалів для збройних сил окупантів.

За даними пресслужби заводу, пожежа нібито сталася “під час вогневих робіт із ремонту кабельної естакади”.

Наразі відомо, що загоряння загасили, постраждалих немає, загрози викиду шкідливих речовин нібито також немає.