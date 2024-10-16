В Подмосковье вспыхнул военный аэродром "Чкаловский" — видео

На военном аэродроме "Чкаловский" под Москвой произошел пожар. Предварительно известно, что там загорелось административное здание.
Главные тезисы
- На военном аэродроме “Чкаловский” под Москвой произошел пожар в административном здании, площадь возгорания составляет 800 квадратных метров.
- Расчеты МЧС присвоили пожару 2 ранга сложности, тушение продолжается.
- Аэродром “Чкаловский” базируется в Московской области и используется для военных целей.
- Информация о нанесенном ущербе и последствиях атаки на объект уточняется.
Что известно о пожаре на аэродроме в Подмосковье
Как отмечают росСМИ, на военном аэродроме "Чкаловский" в Щелково горит административное здание.
Огонь вспыхнул на кровле Г-образной постройки.
На месте работают расчеты МЧС, пожару присвоено 2 ранга сложности.
"Чкаловский" — военный аэродром в Московской области, в 31 км к северо-востоку от Москвы, на юго-восточной окраине города Щелково.
Напомним, в августе у военного аэродрома Чкаловский в Подмосковье сбивали дроны.
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Как отмечается, под удар попал склад боеприпасов, расположенный на территории военного объекта. В районе цели отмечалась работа вражеской ПВО, зафиксировано возгорание.
На аэродроме базировались самолеты Су-34 и Су-27. Подробная информация о последствиях поражения уточняется.
Как сообщили источники в украинской разведке, военный объект используется вражеской авиацией для дозаправки и ракетно-бомбовых ударов по подразделениям Сил обороны и населенным пунктам Украины.
В момент атаки на аэродроме были расположены российские боевые самолеты и вертолеты, в частности:
Су-34 — 12 бортов;
Diamond DA42 — 2 борта;
Л-39 — 37 бортов;
Су-35С — 4 борта;
Ми-8 ― 2 борта.
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