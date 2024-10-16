В Подмосковье вспыхнул военный аэродром "Чкаловский" — видео

На военном аэродроме "Чкаловский" под Москвой произошел пожар. Предварительно известно, что там загорелось административное здание.

Что известно о пожаре на аэродроме в Подмосковье

Как отмечают росСМИ, на военном аэродроме "Чкаловский" в Щелково горит административное здание.

Огонь вспыхнул на кровле Г-образной постройки.

На месте работают расчеты МЧС, пожару присвоено 2 ранга сложности.

Площадь пожара на военном аэродроме в Щелковом — 800 квадратных метров. Тушение продолжается, локализовать вспышку пока не удается, — уточняет "112". Поделиться

"Чкаловский" — военный аэродром в Московской области, в 31 км к северо-востоку от Москвы, на юго-восточной окраине города Щелково.

Напомним, в августе у военного аэродрома Чкаловский в Подмосковье сбивали дроны.

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Как отмечается, под удар попал склад боеприпасов, расположенный на территории военного объекта. В районе цели отмечалась работа вражеской ПВО, зафиксировано возгорание.

На аэродроме базировались самолеты Су-34 и Су-27. Подробная информация о последствиях поражения уточняется.

Как сообщили источники в украинской разведке, военный объект используется вражеской авиацией для дозаправки и ракетно-бомбовых ударов по подразделениям Сил обороны и населенным пунктам Украины.

В момент атаки на аэродроме были расположены российские боевые самолеты и вертолеты, в частности: