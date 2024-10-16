В Подмосковье вспыхнул военный аэродром "Чкаловский" — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Подмосковье вспыхнул военный аэродром "Чкаловский" — видео

В Подмосковье вспыхнул военный аэродром "Чкаловский" — видео
Читати українською
Источник:  online.ua

На военном аэродроме "Чкаловский" под Москвой произошел пожар. Предварительно известно, что там загорелось административное здание.

Главные тезисы

  • На военном аэродроме “Чкаловский” под Москвой произошел пожар в административном здании, площадь возгорания составляет 800 квадратных метров.
  • Расчеты МЧС присвоили пожару 2 ранга сложности, тушение продолжается.
  • Аэродром “Чкаловский” базируется в Московской области и используется для военных целей.
  • Информация о нанесенном ущербе и последствиях атаки на объект уточняется.

Что известно о пожаре на аэродроме в Подмосковье

Как отмечают росСМИ, на военном аэродроме "Чкаловский" в Щелково горит административное здание.

Огонь вспыхнул на кровле Г-образной постройки.

На месте работают расчеты МЧС, пожару присвоено 2 ранга сложности.

Площадь пожара на военном аэродроме в Щелковом — 800 квадратных метров. Тушение продолжается, локализовать вспышку пока не удается, — уточняет "112".

"Чкаловский" — военный аэродром в Московской области, в 31 км к северо-востоку от Москвы, на юго-восточной окраине города Щелково.

Напомним, в августе у военного аэродрома Чкаловский в Подмосковье сбивали дроны.

Силы обороны Украины поразили аэродром РФ "Ханская" в республике Адыгея

Как отмечается, под удар попал склад боеприпасов, расположенный на территории военного объекта. В районе цели отмечалась работа вражеской ПВО, зафиксировано возгорание.

На аэродроме базировались самолеты Су-34 и Су-27. Подробная информация о последствиях поражения уточняется.

Как сообщили источники в украинской разведке, военный объект используется вражеской авиацией для дозаправки и ракетно-бомбовых ударов по подразделениям Сил обороны и населенным пунктам Украины.

В момент атаки на аэродроме были расположены российские боевые самолеты и вертолеты, в частности:

  • Су-34 — 12 бортов;

  • Diamond DA42 — 2 борта;

  • Л-39 — 37 бортов;

  • Су-35С — 4 борта;

  • Ми-8 ― 2 борта.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны атаковали военный аэродром в Адыгее РФ — видео
Дроны атаковали военный аэродром в Адыгее РФ — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
"Бавовна" на аэродроме РФ в Адыгее — дроны уничтожили склад с топливом
"Бавовна" на аэродроме РФ в Адыгее — дроны уничтожили склад с топливом
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны Украины поразили аэродром РФ "Ханская" в республике Адыгея
Генштаб ВСУ
Силы обороны Украины поразили аэродром РФ "Ханская" в республике Адыгея

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?