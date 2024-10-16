У Підмосковʼї спалахнув військовий аеродром "Чкаловський" — відео

На військовому аеродромі "Чкаловський" під Москвою сталася пожежа. Попередньо відомо, що там загорілася адміністративна будівля.

Що відомо про пожежу на аеродромі у Підмосковʼї

Як зазначають росЗМІ, на військовому аеродромі "Чкаловський" в Щелково горить адміністративна будівля.

Вогонь спалахнув на покрівлі Г-подібної споруди.

На місці працюють розрахунки МНС, пожежі присвоєно 2 ранг складності.

Площа пожежі на військовому аеродромі в Щьолковому — 800 квадратних метрів. Гасіння продовжується, локалізувати спалах поки не вдається, — уточнює "112". Поширити

"Чкаловський" — військовий аеродром в Московській області, в 31 км на північний схід від Москви, на південно-східній околиці міста Щьолково.

Нагадаємо, у серпні біля військового аеродрому Чкаловський у Підмосков'ї збивали дрони.

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Як зазначається, під удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового об’єкта. В районі цілі відмічалася робота ворожої ППО, зафіксовано займання.

На аеродромі базувалися літаки Су-34 та Су-27. Детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.

Як повідомили згодом джерела в українській розвідці, військовий об’єкт використовується ворожою авіацією для дозаправки та ракетно-бомбових ударів по підрозділах Сил оборони та населених пунктах України.

У момент атаки на аеродромі були розташовані російські бойові літаки та гелікоптери, зокрема: