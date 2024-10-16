У Підмосковʼї спалахнув військовий аеродром "Чкаловський" — відео

На військовому аеродромі "Чкаловський" під Москвою сталася пожежа. Попередньо відомо, що там загорілася адміністративна будівля.
Головні тези:
- На військовому аеродромі “Чкаловський” у Підмосковʼї сталася пожежа, яка охопила адміністративну будівлю.
- Раніше Сили оборони України уразили аеродром РФ "Ханская" в республіці Адигея.
- В результаті нападу на аеродром базувалися російські військові літаки та гелікоптери, включаючи Су-34, Л-39, Мі-8 та інші.
- Українська розвідка повідомила, що цей обʼєкт використовувався для дозаправлення та ракетно-бомбових ударів по території України.
Що відомо про пожежу на аеродромі у Підмосковʼї
Як зазначають росЗМІ, на військовому аеродромі "Чкаловський" в Щелково горить адміністративна будівля.
Вогонь спалахнув на покрівлі Г-подібної споруди.
На місці працюють розрахунки МНС, пожежі присвоєно 2 ранг складності.
"Чкаловський" — військовий аеродром в Московській області, в 31 км на північний схід від Москви, на південно-східній околиці міста Щьолково.
Нагадаємо, у серпні біля військового аеродрому Чкаловський у Підмосков'ї збивали дрони.
Сили оборони України уразили аеродром РФ "Ханская" в республіці Адигея
Як зазначається, під удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового об’єкта. В районі цілі відмічалася робота ворожої ППО, зафіксовано займання.
На аеродромі базувалися літаки Су-34 та Су-27. Детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.
Як повідомили згодом джерела в українській розвідці, військовий об’єкт використовується ворожою авіацією для дозаправки та ракетно-бомбових ударів по підрозділах Сил оборони та населених пунктах України.
У момент атаки на аеродромі були розташовані російські бойові літаки та гелікоптери, зокрема:
Су-34 ― 12 бортів;
Diamond DA42 ― 2 борти;
Л-39 ― 37 бортів;
Су-35С ― 4 борти;
Мі-8 ― 2 борти.
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