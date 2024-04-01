В Подмосковье вспыхнул масштабный пожар на многопрофильном предприятии "Электроизолит"

Что известно о втором за день масштабном пожаре на мощном предприятии в РФ

На обнародованном видео к небу вздымается густой столб дыма.

Пока нет информации о причинах пожара.

По предварительной информации, пожар бушует в пропиточном цехе.

"Электроизолит" — крупнейший многопрофильный завод электротехнической отрасли, на нем производят изоляционные материалы.

Стоит отметить, что буквально несколько часов назад российские СМИ сообщали о масштабном пожаре в одном из цехов предприятия Уралмашзавод в Екатеринбурге.

В результате пожара в одном из цехов обрушилась кровля. Пострадавших вроде бы нет.

Общая площадь пожара — 4 тыс кв.м.

"Уралмашзавод" производит машины и механизмы горнодобывающей и перерабатывающей промышленности. Он является одним из лидеров производства оборудования для металлургии, горнодобывающей промышленности, промышленности строительных материалов и энергетики.

Что известно о последствиях атак дронов по российским НПЗ

По информации журналистов издания Bloomberg, после атак украинских БПЛа по российским НПЗ страна агрессорка значительно сократила морской экспорт дизеля.

В материале отмечается, что поставки российского дизеля через порты Черного и Балтийского морей снизятся примерно до 2,29 млн тонн.

Авторы материала ссылаются на аналитиков компании Kpler, по информации которых Россия будет отправлять на экспорт чуть более 569 тыс баррелей в день, что на 21% меньше, чем фактический ежедневный экспорт из тех же портов в марте.



undefinedСокращение происходит после сокращения недельных объемов переработки сырой нефти до 10-месячного минимума.

Также ситуация ухудшается из-за сезонных ремонтных работ, снижающих пропускную способность некоторых российских НПЗ и оказывающих давление на дизельные потоки в стране.