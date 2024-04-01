У Підмосков’ї спалахнуло велике електропідприємство — відео

Що відомо про другу за день масштабну пожежу на потужному підприємсті в РФ

На оприлюднених відео до неба здіймається густий стовп диму.

Наразі не має інформації про причини пожежі.

За попередньою інформацією, пожежа вирує у просочувальному цеху.

"Електроізоліт" — найбільший багатопрофільний завод електротехнічної галузі, на ньому виробляють ізоляційні матеріали.

Варто зазначити, що буквально кілька годин тому російські ЗМІ повідомляли про масштабну пожежу в одному з цехів підприємства “Уралмашзавод” в Єкатеринбурзі.

Унаслідок пожежі в одному з цехів обвалилася покрівля. Постраждалих нібито немає.

Загальна площа пожежі — 4 тис кв.м.

"Уралмашзавод" виробляє машини та механізми для гірничодобувної та переробної промисловості. Він є одним з лідерів з виробництва обладнання для металургії, гірничодобувної промисловості, промисловості будівельних матеріалів та енергетики.

Що відомо про наслідки атак дронів по російських НПЗ

За інформацією журналістів видання Bloomberg, після атак українських БпЛа по російських НПЗ країна агресорка значно скоротила морський експорт дизеля.

У матеріалі зазначається, що поставки російського дизеля через порти Чорного та Балтійського морів зменшаться приблизно до 2,29 млн тонн.

Автори матеріалу посилаються на аналітиків компанії Kpler, за інформацією яких, Росія відправлятиме на експорт трохи більше 569 тис барелів на день, що на 21% менше, ніж фактичний щоденний експорт з тих самих портів у березні.



Скорочення відбувається після скорочення тижневих обсягів переробки сирої нафти до 10-місячного мінімуму.

Також ситуація погіршується через сезонні ремонтні роботи, які знижують пропускну спроможність деяких російських НПЗ і чинять тиск на дизельні потоки в країні.